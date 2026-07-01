Антон Соловьёв

Шеф-редактор

Антон более 8 лет занимается изучением рынка онлайн-торговли: от алгоритмов динамического ценообразования до устройства реферальных и партнёрских программ. Консультировал несколько потребительских проектов по вопросам прозрачности акций и скидочных механик. Понимает, как формируется «выгода» на стороне ритейлера, — и использует это знание, чтобы отличать реальные предложения от маркетинговых симуляций скидок. Экспертиза: динамическое ценообразование, партнёрский маркетинг, e-commerce аналитика, маркетплейсы.