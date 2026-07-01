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Промокоды НЦПО

Промокоды НЦПО (ncpo) на Июль 2026

Список рабочих купонов и акций НЦПО. Актуальных промокодов на сегодня: 20

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500Р
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Скидка 500 рублей на любое обучение
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25%
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Скидка 25% на вторую программу переподготовки по психологии
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Скидка 10% на обучение группы в 3-5 человек
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Скидка 20% при покупке от 5-ти курсов
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Три курса со скидкой 15%
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Рабочие профессии из 55+ сфер
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2500Р
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Скидка в День Рождения на обучение до 2500 рублей
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ПромокодСкидка 1000 рублей на курсы профессиональной переподготовкиKPR***
СкидкаСкидка 25% на вторую программу переподготовки по психологиине требуется
СкидкаСкидка 10% на обучение группы в 3-5 человекне требуется
СкидкаСкидка 20% при покупке от 5-ти курсовне требуется
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СкидкаРозыгрыш 3-х сертификатов по 1500 рублейне требуется
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