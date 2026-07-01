Промокоды НЦПО (ncpo) на Июль 2026
Список рабочих купонов и акций НЦПО. Актуальных промокодов на сегодня: 20
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- Промокоды 2
- Скидки 18
500Р
Промокод
Проверено
Скидка 500 рублей на любое обучение
Действителен до 31.12.2026
1000Р
Промокод
Проверено
Скидка 1000 рублей на курсы профессиональной переподготовки
Действителен до 31.12.2026
25%
Скидка
Проверено
Скидка 25% на вторую программу переподготовки по психологии
Действителен до 31.07.2026
10%
Скидка
Проверено
Скидка 10% на обучение группы в 3-5 человек
Действителен до 31.08.2026
20%
Скидка
Проверено
Скидка 20% при покупке от 5-ти курсов
Действителен до 31.08.2026
15%
Скидка
Три курса со скидкой 15%
Действителен до 31.07.2026
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Скидка
Рабочие профессии из 55+ сфер
Действителен до 31.10.2026
2500Р
Скидка
Скидка в День Рождения на обучение до 2500 рублей
Действителен до 31.12.2026
1500Р
Скидка
Розыгрыш 3-х сертификатов по 1500 рублей
Действителен до 10.10.2026
12750Р
Скидка
Машинист крана + машинист автокрана + машинист крана-манипулятора от 12 750 рублей
Действителен до 31.07.2026
8000Р
Скидка
Сварщик + обучение по электробезопасности от 8 000 рублей
Действителен до 31.07.2026
9000Р
Скидка
Мастер маникюра + мастер педикюра от 9 000 рублей
Действителен до 31.07.2026
6000Р
Скидка
Маляр + штукатур + облицовщик со скидкой 6000 рублей
Действителен до 31.07.2026
9000Р
Скидка
Косметик по уходу за лицом + косметик по уходу за телом от 9 000 рублей
Действителен до 31.07.2026
13500Р
Скидка
Пекарь + кондитер + повар от 13 500 рублей
Действителен до 31.07.2026
8000Р
Скидка
Рабочий люльки + охрана труда на высоте от 8 000 рублей
Действителен до 31.07.2026
8000Р
Скидка
Санитарка + обучение по медицинским отходам от 8 000 рублей
Действителен до 31.07.2026
8000Р
Скидка
Промышленный альпинист + охрана труда на высоте от 8 000 рублей
Действителен до 31.07.2026
13500Р
Скидка
Стропальщик + ГНВП + помощник бурильщика от 13500 рублей
Действителен до 31.07.2026
2000Р
Скидка
«Стропальщик»+«Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП)» со скидкой 2000 рублей
Действителен до 31.07.2026
Лучшие промокоды НЦПО 2026
|Тип
|Детали скидки
|Код
|Промокод
|Скидка 500 рублей на любое обучение
|SKI***
|Промокод
|Скидка 1000 рублей на курсы профессиональной переподготовки
|KPR***
|Скидка
|Скидка 25% на вторую программу переподготовки по психологии
|не требуется
|Скидка
|Скидка 10% на обучение группы в 3-5 человек
|не требуется
|Скидка
|Скидка 20% при покупке от 5-ти курсов
|не требуется
|Скидка
|Три курса со скидкой 15%
|не требуется
|Скидка
|Рабочие профессии из 55+ сфер
|не требуется
|Скидка
|Скидка в День Рождения на обучение до 2500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Розыгрыш 3-х сертификатов по 1500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Машинист крана + машинист автокрана + машинист крана-манипулятора от 12 750 рублей
|не требуется