Ксения Орлова

Редактор

Ксения работает с контентом об онлайн-шопинге с 2020 года. До прихода в редакцию КП вела тематический блог о разумном потреблении и регулярно тестировала промокоды ведущих российских ритейлеров. Проверяет условия купонов перед публикацией, отслеживает обновления акций, документирует случаи расхождения между заявленной скидкой и реальной итоговой ценой.