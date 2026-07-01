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Промокоды НИИДПО

Промокоды НИИДПО (niidpo) на Июль 2026

Список рабочих купонов и акций НИИДПО. Актуальных промокодов на сегодня: 13

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Лучшие промокоды НИИДПО 2026

Тип Детали скидки Код
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СкидкаСкидки до 60% на всёне требуется
СкидкаСкидка 5% на повторное обучение и для льготных категорийне требуется
СкидкаСкидки от 3% для групп от 3-х человекне требуется
СкидкаФизическая культура и спорт. Проф. переподготовка со скидками до 58%не требуется
СкидкаДефектология. Проф. переподготовка со скидками до 58%не требуется
СкидкаГос. служба и юриспруденция: профпереподготовка со скидками до 53%не требуется
СкидкаБухгалтерский учет: курсы проф. переподготовки со скидками до 50%не требуется
СкидкаЛогопедия. Профессиональная переподготовка со скидками до 48%не требуется
СкидкаПсихология: курсы проф. переподготовки на психолога со скидками до 45%не требуется