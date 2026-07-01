Промокоды НИИДПО (niidpo) на Июль 2026
Список рабочих купонов и акций НИИДПО. Актуальных промокодов на сегодня: 13
- Все 13
- Промокоды 1
- Скидки 12
5%
Промокод
Проверено
Скидка 5% для новых пользователей
Действителен до 31.12.2026
60%
Скидка
Проверено
Скидки до 60% на всё
Действителен до 31.12.2026
5%
Скидка
Проверено
Скидка 5% на повторное обучение и для льготных категорий
Действителен до 31.12.2026
3%
Скидка
Проверено
Скидки от 3% для групп от 3-х человек
Действителен до 31.12.2026
58%
Скидка
Проверено
Физическая культура и спорт. Проф. переподготовка со скидками до 58%
Действителен до 31.07.2026
58%
Скидка
Дефектология. Проф. переподготовка со скидками до 58%
Действителен до 31.07.2026
53%
Скидка
Гос. служба и юриспруденция: профпереподготовка со скидками до 53%
Действителен до 31.07.2026
50%
Скидка
Бухгалтерский учет: курсы проф. переподготовки со скидками до 50%
Действителен до 31.07.2026
48%
Скидка
Логопедия. Профессиональная переподготовка со скидками до 48%
Действителен до 31.07.2026
45%
Скидка
Психология: курсы проф. переподготовки на психолога со скидками до 45%
Действителен до 31.07.2026
45%
Скидка
Педагогика: профессиональная переподготовка со скидками до 45%
Действителен до 31.07.2026
35%
Скидка
Землеустройство и кадастры. Проф. переподготовка со скидками до 35%
Действителен до 31.07.2026
28%
Скидка
Индустрия красоты. Проф. переподготовка со скидками до 28%
Действителен до 31.07.2026
Лучшие промокоды НИИДПО 2026
|Тип
|Детали скидки
|Код
|Промокод
|Скидка 5% для новых пользователей
|PRO***
|Скидка
|Скидки до 60% на всё
|не требуется
|Скидка
|Скидка 5% на повторное обучение и для льготных категорий
|не требуется
|Скидка
|Скидки от 3% для групп от 3-х человек
|не требуется
|Скидка
|Физическая культура и спорт. Проф. переподготовка со скидками до 58%
|не требуется
|Скидка
|Дефектология. Проф. переподготовка со скидками до 58%
|не требуется
|Скидка
|Гос. служба и юриспруденция: профпереподготовка со скидками до 53%
|не требуется
|Скидка
|Бухгалтерский учет: курсы проф. переподготовки со скидками до 50%
|не требуется
|Скидка
|Логопедия. Профессиональная переподготовка со скидками до 48%
|не требуется
|Скидка
|Психология: курсы проф. переподготовки на психолога со скидками до 45%
|не требуется