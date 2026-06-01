Промокоды ОТП Банк (OTP Bank) на Июнь 2026
Список рабочих купонов и акций ОТП Банк. Актуальных промокодов на сегодня: 12
2000Р
Скидка
Проверено
Сертификат на 2000 рублей за оформление бесплатной дебетовой ОТП Карты
Действителен до 30.06.2026
Скидка
Проверено
Сертификат на 1500 рублей в подарок при оформлении дебетовой карты ОТП Банка
Действителен до 30.06.2026
100%
Скидка
Проверено
Скидка 100% на подключение пакета "РКО"
Действителен до 30.06.2026
25%
Скидка
Проверено
Скидка 25% - все акции и спецпредложения
Действителен до 30.06.2026
10%
Скидка
Проверено
Акция - ставка до 10% для вкладов
Действителен до 30.06.2026
5%
Скидка
Кэшбэк +5% и бонусы по карте "ОТП Premium"
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Обслуживание "ОТП Карты" бесплатно
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
120 дней без процентов по кредитной карте
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Решение о выдаче кредита за 1 минуту
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Комиссия 0% за снятие наличных
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
СМС-информирование бесплатно
Действителен до 30.06.2026
Скидка
Подарок - открытие первого счета
Действителен до 30.06.2026
Лучшие промокоды ОТП Банк 2026
|Тип
|Детали скидки
|Код
|Скидка
|Сертификат на 2000 рублей за оформление бесплатной дебетовой ОТП Карты
|не требуется
|Скидка
|Сертификат на 1500 рублей в подарок при оформлении дебетовой карты ОТП Банка
|не требуется
|Скидка
|Скидка 100% на подключение пакета "РКО"
|не требуется
|Скидка
|Скидка 25% - все акции и спецпредложения
|не требуется
|Скидка
|Акция - ставка до 10% для вкладов
|не требуется
|Скидка
|Кэшбэк +5% и бонусы по карте "ОТП Premium"
|не требуется
|Скидка
|Обслуживание "ОТП Карты" бесплатно
|не требуется
|Скидка
|120 дней без процентов по кредитной карте
|не требуется
|Скидка
|Решение о выдаче кредита за 1 минуту
|не требуется
|Скидка
|Комиссия 0% за снятие наличных
|не требуется