ДЭВУ (Poizon) — авторизованная платформа китайского маркетплейса Dewu, работающая в России через сайт thepoizon.ru и мобильное приложение. Сервис позиционируется как площадка для покупки оригинальных брендовых товаров: кроссовок, одежды и аксессуаров от Nike, Adidas, Jordan, New Balance, Gucci, Supreme и более 400 других брендов. Каждый товар до отправки проходит двухступенчатую проверку подлинности — ИИ-анализ и ручную экспертизу, система проверила более 600 миллионов товаров.

Важно понимать: ДЭВУ — не посредник и не байер. Это авторизованная платформа Dewu с собственной политикой доставки, возврата и поддержки. Товары доставляются из Китая до пунктов выдачи в России — доставка до двери на данный момент недоступна. Промокод ДЭВУ Poizon позволяет получить скидку уже на первый заказ.