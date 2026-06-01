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Промокоды Poizon

Промокоды Poizon (Поизон) на Июнь 2026

Список рабочих купонов и акций Poizon. Актуальных промокодов на сегодня: 13

1657Р
Скидка
Проверено
Кроссовки от 1657 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовано 1 раз
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1648Р
Скидка
Проверено
Ботинки от 1648 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
400Р
Скидка
Проверено
Скидка 400 рублей при покупке в приложении
Действителен до 30.06.2026
Использовано 1 раз
Использовать скидку
29374Р
Скидка
Проверено
Балетки до 29374 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
1615Р
Скидка
Проверено
Худи из категории топ продаж от 1615 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовано 1 раз
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1202Р
Скидка
Куртки и пальто от 1202 рулей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
29014Р
Скидка
Комбинезоны и комплекты одежды до 29014 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
1960Р
Скидка
Сумки через плечо от 1960 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
1871Р
Скидка
Поясные сумки и бананки от 1871 рубля
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
2406Р
Скидка
Топ продаж ожерелья и подвески от 2406 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
1218Р
Скидка
Продукты для гигиены полости рта от 1218 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
1243Р
Скидка
Косметологические аппараты от 1243 рублей
Действителен до 30.06.2026
Использовать скидку
1604Р
Скидка
Аксессуары для смартфонов от 1604 рублей
Действителен до 30.06.2026
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Что такое ДЭВУ Poizon и стоит ли там покупать

ДЭВУ (Poizon) — авторизованная платформа китайского маркетплейса Dewu, работающая в России через сайт thepoizon.ru и мобильное приложение. Сервис позиционируется как площадка для покупки оригинальных брендовых товаров: кроссовок, одежды и аксессуаров от Nike, Adidas, Jordan, New Balance, Gucci, Supreme и более 400 других брендов. Каждый товар до отправки проходит двухступенчатую проверку подлинности — ИИ-анализ и ручную экспертизу, система проверила более 600 миллионов товаров.

Важно понимать: ДЭВУ — не посредник и не байер. Это авторизованная платформа Dewu с собственной политикой доставки, возврата и поддержки. Товары доставляются из Китая до пунктов выдачи в России — доставка до двери на данный момент недоступна. Промокод ДЭВУ Poizon позволяет получить скидку уже на первый заказ.

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Скидка на первый заказ

Новым пользователям платформа предоставляет скидку на первый заказ по промокоду. Код вводится в поле «Промокод» при оформлении покупки в приложении или на сайте thepoizon.ru — скидка применяется до списания оплаты. Промокод действует однократно для одного аккаунта и не суммируется с другими акциями. Актуальный промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ опубликован в таблице выше.

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Бонус при регистрации и регулярные акции

При регистрации нового аккаунта ДЭВУ Poizon начисляет бонусные средства, которые применяются при оформлении следующего заказа. Дополнительные предложения — скидки при покупке нескольких позиций и сезонные акции по категориям — публикуются в разделе акций приложения и на сайте. Актуальные скидки пойзон на Июнь 2026 собраны на этой странице.

Как активировать промокод ДЭВУ Poizon

  1. Откройте приложение ДЭВУ или перейдите на thepoizon.ru

  1. Выберите товар и добавьте в корзину

  2. Нажмите «Оформить заказ»

  3. Введите промокод в поле «Промокод» — точно, без пробелов

  4. Проверьте, что скидка отобразилась в итоговой сумме

  5. Подтвердите заказ и выберите способ оплаты

Если промокод не сработал — проверьте статус аккаунта (промокод на первый заказ не работает на действующем аккаунте), корректность ввода кода и срок его действия.

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Каталог ДЭВУ Poizon: категории и бренды

Каталог маркетплейса охватывает несколько категорий: кроссовки и обувь, одежда, аксессуары, сумки, часы, украшения, электроника, коллекционные игрушки и фигурки, косметика, спортивные товары, товары для дома. Среди представленных брендов — Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Gucci, Burberry, Supreme, Stone Island, а также менее известные марки из Азии. Алкоголь, табак и аналогичные категории на платформе не представлены.

Отличительная черта ДЭВУ Poizon — фокус на лимитированных и востребованных позициях, которые сложно найти в российской рознице по адекватной цене: редкие релизы кроссовок, сезонные коллекции, архивные модели одежды.

Способы доставки и оплата

Доставка. Товары доставляются из Китая в Россию до пунктов выдачи заказов. Доставка до двери на данный момент недоступна. Срок хранения заказа в ПВЗ — до 7 дней с момента поступления. Актуальные сроки доставки и адреса пунктов выдачи отображаются при оформлении в приложении или на сайте thepoizon.ru.

Оплата. Принимаются банковские карты и платёжные сервисы, доступные на этапе оформления заказа. Актуальные способы оплаты отображаются в приложении или на сайте.

Как оформить возврат товара

Возврат оформляется через личный кабинет на сайте thepoizon.ru или в приложении ДЭВУ.

  1. Перейдите в раздел «Мои заказы», выберите нужный заказ

  2. Нажмите «Оформить возврат» и загрузите фотографии товара

  3. Дождитесь подтверждения от службы поддержки — в течение 24 часов

  4. Отправьте товар на указанный адрес за свой счёт

  5. После получения склад проверяет товар в течение 72 часов

  6. Возврат средств — 5–14 рабочих дней на исходный платёжный инструмент

Доставка при возврате оплачивается покупателем. Актуальные условия политики возврата — на странице thepoizon.ru/pages/politika-vozvrata.

Лучшие промокоды Poizon 2026

Тип Детали скидки Код
СкидкаКроссовки от 1657 рублейне требуется
СкидкаБотинки от 1648 рублейне требуется
СкидкаСкидка 400 рублей при покупке в приложениине требуется
СкидкаБалетки до 29374 рублейне требуется
СкидкаХуди из категории топ продаж от 1615 рублейне требуется
СкидкаКуртки и пальто от 1202 рулейне требуется
СкидкаКомбинезоны и комплекты одежды до 29014 рублейне требуется
СкидкаСумки через плечо от 1960 рублейне требуется
СкидкаПоясные сумки и бананки от 1871 рубляне требуется
СкидкаТоп продаж ожерелья и подвески от 2406 рублейне требуется

Часто задаваемые вопросы про Poizon

Как ввести промокод на ДЭВУ Poizon?

В приложении ДЭВУ или на сайте thepoizon.ru: добавьте товар в корзину, перейдите к оформлению и введите код в поле «Промокод». Скидка отображается в итоговой сумме до подтверждения оплаты.

Промокод ДЭВУ Poizon — что это и как работает?

Промокод — цифробуквенный код, который вводится при оформлении заказа и снижает итоговую сумму. Промокод на первый заказ действует однократно для нового аккаунта. Актуальные коды публикуются на этой странице и проверяются редакцией.

ДЭВУ и Poizon — это одно и то же?

Да. ДЭВУ — русскоязычное название платформы Poizon (Dewu) для российского рынка. Сайт thepoizon.ru и приложение ДЭВУ — единая авторизованная платформа, не посредник.

Почему промокод Пойзон не работает?

Наиболее частые причины: промокод на первый заказ применяется только к новому аккаунту, код уже использован или истёк срок действия. Условия каждого промокода указаны на этой странице.

Доставляет ли ДЭВУ Poizon до двери?

Нет. На данный момент доставка осуществляется только до пункта выдачи заказов. Срок хранения в ПВЗ — 7 дней с момента поступления.

Как оформить возврат в ДЭВУ Poizon?

Через личный кабинет: выберите заказ, далее «Оформить возврат» и загрузите фото. После получения склад проверяет товар 72 часа. Возврат средств — 5–14 рабочих дней. Доставка при возврате — за счёт покупателя.

Безопасно ли покупать на ДЭВУ Poizon?

ДЭВУ — авторизованная платформа Dewu с обязательной проверкой подлинности каждого товара до отправки. Система проверила более 600 миллионов товаров. Сертификат проверки прилагается к каждому заказу.

Где найти актуальные промокоды ДЭВУ Poizon?

Актуальные промокоды пойзон на Июнь 2026 публикуются на этой странице. Редакция проверяет коды ежедневно — просроченные удаляются в день истечения срока.

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