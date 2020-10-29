2020-10-29T19:07:07+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Когда Франции навязывают политизацию ислама - это противоречит основам французской республики

Иван Панкин и Георгий Бовт - про резню во Франции, неудачную забастовку в Белоруссии, поручение Путина запретить проверки малого бизнеса, конфликт Эрдогана и Макрона и перспективы Трампа победить на выборах

Георгий Бовт: Когда Франции навязывают политизацию ислама - это противоречит основам французской республики

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