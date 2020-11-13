2020-11-13T19:46:53+03:00
Новые шансы с Ворлдскиллс Россия
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Получаем новые профессии в 50+: кондитерское дело, программные решения для бизнеса, предпринимательство

Академия Ворлдскилс Россия - это прекрасный шанс для всех, кому больше 50, бесплатно обучиться по программе «Ворлдскиллс 50+» в рамках национального проекта «Демография»

Получаем новые профессии в 50+: кондитерское дело, программные решения для бизнеса, предпринимательство

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Академия Ворлдскилс Россия это прекрасный шанс для всех, кому больше 50, бесплатно обучиться по программе «Ворлдскиллс 50+» в рамках национального проекта «Демография». Людям зрелого возраста это даст возможность получить новые практические навыки, расширить круг профессиональных знакомств и главное – даст новый виток и энергию карьере и занятости. На выбор будущим студентам представлено 125 компетенций из 7 профессиональных областей. В этом подкасте мы расскажем о компетенциях: кондитерское дело, программные решения для бизнеса, предпринимательство.

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