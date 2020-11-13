13 Нояб. 2020 2020-11-13T19:58:42+03:00

Получаем новые профессии в 50+: аддитивное производство, электромонтаж, физическая культура, спорт и фитнес 00:00 00:00

Академия Ворлдскилс Россия это прекрасный шанс для всех, кому больше 50, бесплатно обучиться по программе «Ворлдскиллс 50+» в рамках национального проекта «Демография». Людям зрелого возраста это даст возможность получить новые практические навыки, расширить круг профессиональных знакомств и главное – даст новый виток и энергию карьере и занятости. На выбор будущим студентам представлено 125 компетенций из 7 профессиональных областей. В этом подкасте мы расскажем о компетенциях: аддитивное производство, электромонтаж, физическая культура, спорт и фитнес.