20 Нояб. 2020 2020-11-20T11:22:17+03:00

Aa

Как банк может помочь в эффективном управлении личными финансами 00:00 00:00

Как управлять личными финансами или семейным бюджетом? Большинству из нас в этом вопросе нужна помощь как с точки зрения образования, так и с точки зрения технологий. Как научиться правильно распоряжаться бюджетом и с помощью каких инструментов – этому была посвящена Всероссийская неделя финансовой грамотности, которая в нашей стране прошла в пятый раз. Ее цель – обеспечить людей информацией, необходимой для грамотного решения финансовых вопросов, особенно в нынешний период. В гостях у радио «КП» один из спикеров недели - Сергей Комаров, руководитель стрима «Личные финансы» кластера «Дэйли бэнкинг» ПАО «МТС-Банк».

- Сергей, давайте сразу поясним, что значит ваша должность?

- Мы вместе с командой разрабатываем цифровые продукты и сервисы, которые помогают управлять личными финансами. В первую очередь, разобраться, на что тратятся деньги, уменьшить ненужные расходы. А затем увеличить доходы, в том числе с помощью инвестиций, и накопить на определенную цель.

- Действительно. Сначала нужно понять, куда деньги уходят, а уже потом решать, куда их вкладывать…

- Именно. Часто в конце месяца возникает вопрос: куда ушли все деньги? Наш сервис будет помогать разобраться с тратами. На основе этого анализа можно будет сделать выводы и поменять свое финансовое поведение в более эффективную сторону в следующем месяце.

- Как именно вы помогаете накопить?

- Многие банки уже предлагают такие технологии. Например, сервис, позволяющий копить на цель. Вы указываете, на что хотите накопить, за какой срок и какая сумма вам нужна. И постепенно копите деньги на накопительном счете или нескольких счетах. Сервисы могут давать рекомендации, как улучшить или увеличить скорость накопления.

- Здесь большую роль играет визуализация цели. Она у тебя в мобильном банке висит, и ты видишь, как прогрессируешь. Об этом речь?

- Да, мы это называем игровыми механиками. В игровой форме мы показываем пользователю, что цель почти достигнута и мотивируем его двигаться дальше.

- Я думаю, очень многим сложно отложить деньги. Всегда находятся траты, которые первичны, на которые хочется потратить деньги здесь и сейчас. Есть ли автоматические механизмы, которые помогают копить?

- Многие живут в цикле «заработал-потратил». Его нужно менять. После того как заработал, первое, что нужно сделать – отправить деньги на накопительный счет. Сервис «Цель» с помощью игровых механик и с помощью набора финансовых советов будет помогать копить на мечту или даже ускорять процесс накопления. Например, вы хотите накопить на путешествие за полгода. Мы даем советы: как оплатить мобильную связь кэшбэком, как эффективно использовать кредитную карту и зарабатывать. Итоговая цель – увеличивать остатки по счетам и ваше благосостояние. Можно сказать, это такой финансовый фитнес. Мы не предлагаем новичкам сложные продукты. Как и в обычном фитнес-зале, новичкам не предлагают штангу сразу на 100 кг. Так и мы сначала учим, как разобраться с текущими тратами, начать копить и только потом рассказываем про сложные инвестиционные продукты.

- У банков достаточно много сервисов. Как во всем этом многообразии сориентироваться?

- Обычно происходит так, что банки запускают большой набор различных финсервисов, а дальше фактически оставляют пользователя самостоятельно в них разбираться. МТС Банк уделяет большое внимание финансовой грамотности, помогает научиться правильно пользоваться продуктами. Мы собираем обратную связь, видим, где возникают трудности, и дальше отрабатываем их, улучшая как сами банковские продукты, так и цифровые сервисы, позволяющие с ними работать.

- Приведите примеры, пожалуйста.

- У нас есть виртуальная карта, которая позволяет копить кэшбэк. Чем больше вы тратите по ней, тем больше кэшбэка накапливается. Его можно тратить на оплату сотовой связи. Таким образом, можно экономить деньги, которые вы ежемесячно тратите на связь. А сэкономленные средства положить на накопительный счет, который автоматически открывается к этой карте. И начать экономить можно буквально, не выходя из дома. На появление такой виртуальной карты у вас в телефоне понадобится всего пару минут.

- Как еще можно сэкономить, используя банковские продукты?

- Возьмем традиционный банковский продукт – кредитную карту. Можно тратить деньги с нее, а зарплату класть на вклад. При этом зарабатывать на процентах и успевать гасить задолженность в так называемый грейс-период. В МТС Банке есть карта, у которой этот льготный период более ста дней. Можно три месяца так делать и в итоге накопить деньги, заработав на процентах и кэшбэке.

- Кстати, я этим лайфхаком активно пользуюсь. И ни разу еще не попал на проценты от банка. Будет ли какая-то дифференциация? Например, вы понимаете, насколько финансово грамотен клиент и даете ему релевантные советы.

- Да, будут алгоритмы, которые будут анализировать ваше финансовое поведение и понимать, насколько оно отличается от максимально качественного, которое вы могли бы применять. Будем давать рекомендации и помогать вам улучшить свое финансовое поведение.

- Цифровые сервисы развиваются галопирующими темпами. Процесс цифровизации ускорился в пандемию. Что нас ждет в будущем?

- Банковские сервисы плотно перемежаются с небанковскими. Мы видим, насколько сильно развиваются голосовые помощники, которые умеют совершать оплату по голосу. Параллельно развиваются сервисы, связанные с биометрией, чтобы сделать процесс максимально бесшовным. Голосовые помощники, «умные дома» – все это будет перемешано друг с другом. И клиент сможет использовать банковские услуги вместе с услугами «лайфстайл» в различных местах: дома, в автомобиле, где-то еще.

- То есть, это будет большая экосистема, в которой будут не только финансовые услуги, но и услуги, которым мы пользуемся в повседневной жизни?

- Да. Видно, что и за границей, и у нас многие крупные компании движутся в сторону экосистем. Когда они пытаются закрывать не только финансовые задачи, но и ведут клиента фактически по всему его жизненному циклу. Доехать на такси, купить цветы, заказать столик в ресторане, оплатить банковской картой – все это будет неотъемлемой частью крупных экосистем. И у потребителя постепенно стирается грань между банковскими и небанковскими продуктами.

- Насколько эта история безопасна? Любые новые технологии вызывают некий страх. Например, кто-то запишет, как я говорю, и потом сможет снять все деньги с моего счета...

- Когда все эти новые технологии внедряются, организации, особенно финансовые, очень щепетильно подходят к вопросам безопасности. Все возможные негативные сценарии отрабатываются, проверяются, и внедряются уже максимально безопасные технологии. Главное - не попадать на сценарий социальной инженерии, не сообщать никому данные своей карты, логин и пароль от интернет-банка.

- А какими сервисами можно пользоваться уже сейчас?

- Буквально несколько дней назад вышла новая версия мобильного приложения «МТС Банк». И там уже появились первые сервисы по управлению личными финансами. Если вы используете карту МТС Банка, то можете видеть все свои операции с разбивкой по категориям: ЖКХ, автомобиль, рестораны и т.д. Это важный шаг, позволяющий быстро и просто анализировать свои расходы и доходы.

- Будем ждать развития этих сервисов.

- Спасибо.