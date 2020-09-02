«Чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать»: депутаты Горсовета Улан-Удэ записали рэп для школьников
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, как нужно общаться с современными детьми и чему и как учить
«Чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать»: депутаты Горсовета Улан-Удэ записали рэп для школьников
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