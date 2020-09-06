6 Сент. 2020 2020-09-06T13:15:47+03:00

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 00:00 00:00

С 6 по 21 сентября в эфире эфире Радио «Комсомольская правда» всё о соревнованиях лучших молодых специалистов по профессиональному мастерству! Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия.

Это соревнования в областях строительства и строительных технологий, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, транспорта и логистики, образования, производства и инженерных технологий, сферы услуг. За звание лучших сражаются студенты и школьники от 16 до 22 лет и юниоры до 16 лет. 130 компетенций, более 2800 участников со всей страны, онлайн и офлайн события! Сегодня мы говорим с теми, кто уже прошел этот путь и стал чемпионом.