2020-09-06T13:15:47+03:00
Новые шансы с Ворлдскиллс Россия
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия

С 6 по 21 сентября в эфире Радио «Комсомольская правда» всё о соревнованиях лучших молодых специалистов по профессиональному мастерству

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия

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С 6 по 21 сентября в эфире эфире Радио «Комсомольская правда» всё о соревнованиях лучших молодых специалистов по профессиональному мастерству! Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия.

Это соревнования в областях строительства и строительных технологий, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, транспорта и логистики, образования, производства и инженерных технологий, сферы услуг. За звание лучших сражаются студенты и школьники от 16 до 22 лет и юниоры до 16 лет. 130 компетенций, более 2800 участников со всей страны, онлайн и офлайн события! Сегодня мы говорим с теми, кто уже прошел этот путь и стал чемпионом.

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