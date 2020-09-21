2020-09-21T13:27:22+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Путин записал видеообращение к ООН на фоне баннера «Общее будущее общими силами»

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, какой будет реакция Запада на выступление Путина на Генассамблее ООН, как прошли протесты в Белоруссии в выходные и почему ОСАГО теперь мужчины и женщины будут платить по-разному

Путин записал видеообращение к ООН на фоне баннера «Общее будущее общими силами»

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