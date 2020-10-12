Парки и набережные входят в стоимость. В Москве появился новый подход к проектированию жилых комплексов
Некоторые прогрессивные застройщики предлагают не только квадратные метры, но и развитую инфраструктуру
Парки и набережные входят в стоимость. В Москве появился новый подход к проектированию жилых комплексов
В Москве появился новый тренд на жилые комплексы «все включено». Это значит, что владельцы квартир КРОМЕ СВОИХ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ СРАЗУ получают доступ к разнообразной инфраструктуре, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
По его словам, к примеру, для жителей комплекса «ЗИЛАРТа» от «Группы ЛСР» открыты ландшафтный парк «Тюфелева роща» и набережная Марка Шагала.
Для проживающих в «Лучах» того же девелопера рядом расположился центральный парк Солнцево.
А будущие жители «ЛЕНИГРАDКИ 58» смогут посещать территорию Северного речного вокзала и наслаждаться акваторией Химкинского водохранилища.