2020-10-12T15:27:42+03:00
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Парки и набережные входят в стоимость. В Москве появился новый подход к проектированию жилых комплексов

Некоторые прогрессивные застройщики предлагают не только квадратные метры, но и развитую инфраструктуру

Парки и набережные входят в стоимость. В Москве появился новый подход к проектированию жилых комплексов

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В Москве появился новый тренд на жилые комплексы «все включено». Это значит, что владельцы квартир КРОМЕ СВОИХ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ СРАЗУ получают доступ к разнообразной инфраструктуре, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

По его словам, к примеру, для жителей комплекса «ЗИЛАРТа» от «Группы ЛСР» открыты ландшафтный парк «Тюфелева роща» и набережная Марка Шагала.

Для проживающих в «Лучах» того же девелопера рядом расположился центральный парк Солнцево.

А будущие жители «ЛЕНИГРАDКИ 58» смогут посещать территорию Северного речного вокзала и наслаждаться акваторией Химкинского водохранилища.

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