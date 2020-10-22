Детей террористов привезли из Сирии в Чечню. Кто из них вырастет?
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, нужно ли вывозить детей террористов в Россию, кто распространяет информацию о скопившихся телах в морге Барнаула и почему в Нижнем Новгороде убийцам дают условные сроки
Детей террористов привезли из Сирии в Чечню. Кто из них вырастет?
ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах.
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