2020-10-22T19:55:59+03:00
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Жилье в Москве уже покупают при помощи телефона в московской подземке

Жилье было приобретено в московском ЖК «Лучи».Жилье было приобретено в московском ЖК «Лучи».

Совершенно новые технологии приходят на российский рынок благодаря развитию технологий

Жилье в Москве уже покупают при помощи телефона в московской подземке

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Аналитики сообщили о новой волне ажиотажного спроса на первичном рынке жилья. На фоне падения ставок по депозитам и общей экономической нестабильности, люди вкладываются в недвижимость, пытаясь сохранить свои сбережения, считают эксперты. Кроме того, сильным драйвером роста продаж недвижимости является субсидируемая государством ипотека. В попытке удовлетворить высокий спрос на фоне пандемии, застройщики продолжают совершенствовать дистанционные инструменты по приобретению недвижимости. Так на днях гипермобильную ипотечную сделку провела «Группа ЛСР». Созаемщик подписал договор с телефона в московском метро, а заемщик-покупатель в этот момент поставил подпись на своем экземпляре, находясь в Кемерове. Жилье при этом было приобретено в московском ЖК «Лучи».

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