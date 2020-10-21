21 Окт. 2020 2020-10-22T19:55:59+03:00

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Жилье в Москве уже покупают при помощи телефона в московской подземке 00:00 00:00

Аналитики сообщили о новой волне ажиотажного спроса на первичном рынке жилья. На фоне падения ставок по депозитам и общей экономической нестабильности, люди вкладываются в недвижимость, пытаясь сохранить свои сбережения, считают эксперты. Кроме того, сильным драйвером роста продаж недвижимости является субсидируемая государством ипотека. В попытке удовлетворить высокий спрос на фоне пандемии, застройщики продолжают совершенствовать дистанционные инструменты по приобретению недвижимости. Так на днях гипермобильную ипотечную сделку провела «Группа ЛСР». Созаемщик подписал договор с телефона в московском метро, а заемщик-покупатель в этот момент поставил подпись на своем экземпляре, находясь в Кемерове. Жилье при этом было приобретено в московском ЖК «Лучи».