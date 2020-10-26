Михаил Делягин: Россия превращена в половую тряпку, о которую вытирает ноги всякий проходящий мимо американский сенатор
Известный экономист - о провале протестов в Белоруссии, продлении субсидий по ЖКХ, различие коммунальных услуг в Москве и России, урон от коронавируса российскому здравоохранению и санкции против «Северного потока-2»
Михаил Делягин: Россия превращена в половую тряпку, о которую вытирает ноги всякий проходящий мимо американский сенатор
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