Почему Хабиб не выступает с триколором и не прославляет Россию
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, нужны ли нам такие чемпионы, как Хабиб, решит ли проблему педофилии химическая кастрация и и как реагировать на угрозы президента Азербайджана применить турецкие F16
Почему Хабиб не выступает с триколором и не прославляет Россию
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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