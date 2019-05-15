Темы дня : Арестованы два фигуранта дела о загрязнении нефти, Кремль отреагировал на ситуацию в Екатеринбурге, топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу

15 Май 14:03 2019-05-15T16:28:24+03:00

Арестованы два фигуранта дела о загрязнении нефти, Кремль отреагировал на ситуацию в Екатеринбурге, топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу 00:00 00:00

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- Самарский суд заочно арестовал двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба». Основатель компании «Петронефть» Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко сейчас находятся в международном розыске.

Тем временем, одной из причин загрязнения нефти на частном участке называют попытку хищения.

- Кремль отреагировал на ситуацию в Екатеринбурге, где местные жители по-прежнему протестуют против строительства храма. Нам известно, что местные власти весьма корректно ведут разговор, и с населением, и со строителями - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Он также добавил, что власти Екатеринбурга предлагали альтернативные площадки для организации отдыха и досуга граждан.

- Топ-менеджер Роскосмоса Юрий Яскин сбежал за границу. Сменить место жительства бывший директор Научно-исследовательского института космического приборостроения решил после служебных проверок, инициированных главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

Под предлогом служебной командировки Яскин выехал из России в Европу, но обратно так и не вернулся. Вместо себя отправил в «Роскосмос» заявление о заочном увольнении по собственному желанию. Уволить - уволили, но, как заявили в пресс-службе госкорпорации, Яскиным теперь занимаются компетентные органы. Сейчас бывший топ-менеджер находится в Греции и есть опасения, что он сможет выдать гос.тайну.