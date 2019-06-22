2019-06-22T16:46:11+03:00
Тайна перевала Дятлова
Иван ПАНКИННиколай АНДРЕЕВАлексей БАГДАСАРОВ

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 21 и 22.

Книга-расследование писателя Николая АндрееваКнига-расследование писателя Николая Андреева

Книга-расследование писателя Николая Андреева

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 21 и 22.

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Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 1 и 2.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 3 и 4.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 5 и 6.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 7 и 8.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 9 и 10.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 11 и 12.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 13 и 14.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 15 и 16.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 17 и 18.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 19 и 20.

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25 Апреля 2019 19:03 - 19:45

Тайна перевала Дятлова

Тема: Тайна перевала Дятлова : Расследование гибели группы туристов. Откуда взялись жуткие травмы у погибших. Была ли лавина?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ, Наталья ВАРСЕГОВА

В гостях: Виктор ПОПОВНИН
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