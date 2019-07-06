2019-07-08T11:08:53+03:00
Тайна перевала Дятлова
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Иван ПАНКИННиколай АНДРЕЕВ

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 25 и 26.

Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 годуПисатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году

Писатель Николай Андреев исследовал свидетельства и документы и написал книгу

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 25 и 26.

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Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 1 и 2.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 3 и 4.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 5 и 6.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 7 и 8.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 9 и 10.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 11 и 12.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 13 и 14.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 15 и 16.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 17 и 18.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 19 и 20.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 21 и 22.

Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 23 и 24.

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25 Апреля 2019 19:03 - 19:45

Тайна перевала Дятлова

Тема: Тайна перевала Дятлова : Расследование гибели группы туристов. Откуда взялись жуткие травмы у погибших. Была ли лавина?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ, Наталья ВАРСЕГОВА

В гостях: Виктор ПОПОВНИН
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