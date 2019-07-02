2019-07-02T12:13:33+03:00
Экономика

Зачем чешские власти решили обидеть российских туристов

Утром 2 июля часть рейсов российских авиакомпаний отменились из-за решения Праги. А уже через несколько часов минтранс Чехии передумал и возобновил полеты
Елена ОДИНЦОВА
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Чехи аннулировали разрешения на полеты в Прагу для нескольких рейсов российских авиакомпаний.Чехи аннулировали разрешения на полеты в Прагу для нескольких рейсов российских авиакомпаний.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Ограничения на полеты российских авиакомпаний чешские авиавласти ввели из-за того, что решили поторговаться — никакой политики.

Как подтвердили «КП» в источниках, близких к Минтрансу, камнем преткновения стали условия, на которых национальный чешский перевозчик Czech Airlines («Чешские авиалинии») летает у нас по транссибирским маршрутам.

В частности, чешским и российским авиавластям не удалось договориться о постоянном разрешении на перелеты чешской авиакомпании из Праги в Сеул — по маршруту, который короче и удобнее. В ответ чешская сторона пошла в атаку — аннулировала разрешения на полеты в Прагу на 4 из 6 постоянных рейсов «Аэрофлота». Причем об этом стало известно буквально вечером накануне. Требование приостановить полеты в Карловы Вары получила и «Победа». Проблемы возникли также у «Уральских авиалиний», но как уже объявила авиакомпания, рейсы из Екатеринбурга в Прагу и обратно 2 июля все-таки состоятся — хотя и со значительной задержкой.

Самолет чешской авиакомпании Czech Airlines. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет чешской авиакомпании Czech Airlines.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официально в Минтрансе оценили действия чешских властей как нарушение соглашения о воздушном сообщении между Россией и Чехией. В ведомстве надеются решить вопрос «в сжатые сроки».

«Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями», - говорится в пресс-релизе.

Чехия — одно из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. Прага, наряду с Барселоной, заняла верхнюю строчку в рейтинге от онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. В рейтинге учитывались города, куда россияне хотели бы отправиться летом 2019 года - и куда уже больше всего забронировано авиабилетов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К полудню минтранс Чехии заявил, что возобновляет разрешение для российский авиакомпаний:

- Утром 2 июля Министерство транспорта Российской Федерации выдало разрешение на полеты Czech Airlines [по транссибирским маршрутам - прим.ред.] до 7 июля. Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру для российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года. Тем временем обе стороны будут активно действовать для достижения соглашения, - говорится в заявлении.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Ростуризм помогает путешественникам, пострадавшим от отмены рейсов в Чехию.Валерия ЛЫСЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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