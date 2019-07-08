СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-08T16:26:33+03:00

«Чем можно ответить свинье...» Российские и грузинские политики в шоке от слов телеведущего «Рустави-2» 00:00 00:00

В министерстве иностранных дел России осудили выступление грузинского телеведущего на телеканале "Рустави-2". Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это бедой Грузии.

Сотрудники канала в Тбилиси увольняются после инцидента. Один из операторов "Рустави-2", в знак протеста против оскорблений российского руководства, порвал свою пресс-карту.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с оскорблений президента России.

Позже у здания телеканала начались массовые протесты. Больше двухсот человек требовали извинений и увольнения руководства "Рустави-2". В телекомпании заявили, что протестующие забросали редакцию яйцами и напали на журналистов. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Позже гендиректор телекомпании заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.

В Совете Федерации России считают, что в отношениях двух стран еще не все потеряно. Однозначная реакция общества на слова грузинского телеведущего, а также митинги у здания телеканала "Рустави-2" - свидетельствует о симпатии жителей Грузии к России, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Евгений Примаков отметил в интервью Радио "Комсомольская правда", что после ругательств на "Рустави-2" в адрес нашего государства, двусторонние отношения должны быть "подморожены": "Это должен быть очень прагматичный подход. Они делают какую-то пакость - мы отвечаем санкциями. Безэмоционально. Без рванья на себе тельняшки. В режиме автоответчика: пакость - санкция, пакость - санкция. Пока грузинское общество и политический класс не избавится от инфантилизма и не поймет, что он сам должен решать проблемы, возникающие внутри Грузии, не кивая постоянно на Россию. Пока это не закрепится на уровне автоматизма, эту историю нельзя отпускать".

Журналист Отар Кушанашвили извинился за высказывания грузинского телеведущего и подчеркнул, что на оскорбления не стоит обращать внимания.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью Радио "Комсомольская правда" назвала выходку журналиста телеканала "Рустави-2" провокацией, направленной на ухудшение двусторонних отношений.

Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что грузинский журналист просто поддержал политический настрой в стране. Он не ожидал, что его слова будут так заметны на фоне других.

Президент Фонда политических исследований Роман Могилевский не считает ситуацию особенной. По его мнению, рано или поздно такие высказывания должны были появиться.

Кремль отреагировал на выступление телеведущего грузинского канала "Рустави-2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва считает неприемлемым оскорбление Владимира Путина. "Выступление телеведущего направлено на обострение российско-грузинских отношений, но то, что произошло - большой позор для грузин, подчеркнул Песков.

Тележурналист, генпродюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки назвала бывшего президента Грузии виновным в том, что произошло на канале "Рустави-2".

Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в интервью Радио "Комсомольская правда" подчеркнул, что его страна не имеет никакого отношения к словам ведущего "Рустави-2": "Чем можно ответить свинье, которая, увидев яму с нечистотами, плюхнулась туда и обрызгала вас? Опуститься на уровень и расшифровывать пакости и гадости нечеловеческие? Это какая-то мелкая секта сатанистов Сороса... В голову не придёт, что говорил этот ублюдок!"