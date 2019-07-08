СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-08T16:41:41+03:00

С 8 июля введен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Фото: Иван ВИСЛОВ

Тбилиси подсчитывает убытки от закрытия рейсов из России и надеется на путешественников из Китая 00:00 00:00

Минтранс назвал условия для возобновления полетов грузинских компаний. Запрет продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. 8 июля приостановлено авиасообщение между двумя странами.

Пиар-менеджер сервиса бронирования "Билетикс" Григорий Луговой отметил в интервью нашей радиостанции, что российские туристы не отказались от поездки в Грузию. По его словам билеты на это направление выросли в цене.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал, что часть россиян поддержит отечественный туризм и поедет на курорты Крыма и Краснодарского края.

Тем временем, Грузия подсчитывает убытки от уменьшения турпотока из России. По данным Национального банка, только в этом году экономика страны не дополучит около трёхсот миллионов долларов. Тбилиси возлагает надежды на туристов из других стран, например, Ирана или Китая.

Однако профессор РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь в эфире Радио "Комсомольская правда" отметила, что принимать китайских путешественников не так просто, поэтому они не смогут заменить россиян на грузинских курортах.