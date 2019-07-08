2019-07-08T16:41:41+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Тбилиси подсчитывает убытки от закрытия рейсов из России и надеется на путешественников из Китая

С 8 июля введен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.С 8 июля введен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.Фото: Иван ВИСЛОВ

С сегодняшнего дня запрет на авиаперелеты между Россией и Грузией официально вступил в силу

Тбилиси подсчитывает убытки от закрытия рейсов из России и надеется на путешественников из Китая

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Минтранс назвал условия для возобновления полетов грузинских компаний. Запрет продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. 8 июля приостановлено авиасообщение между двумя странами.

Пиар-менеджер сервиса бронирования "Билетикс" Григорий Луговой отметил в интервью нашей радиостанции, что российские туристы не отказались от поездки в Грузию. По его словам билеты на это направление выросли в цене.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал, что часть россиян поддержит отечественный туризм и поедет на курорты Крыма и Краснодарского края.

Тем временем, Грузия подсчитывает убытки от уменьшения турпотока из России. По данным Национального банка, только в этом году экономика страны не дополучит около трёхсот миллионов долларов. Тбилиси возлагает надежды на туристов из других стран, например, Ирана или Китая.

Однако профессор РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь в эфире Радио "Комсомольская правда" отметила, что принимать китайских путешественников не так просто, поэтому они не смогут заменить россиян на грузинских курортах.

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