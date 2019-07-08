2019-07-08T14:34:26+03:00
Экономика

Полеты в Грузию закончились: Минтранс посчитал убытки наших авиакомпаний

Потери Грузии, если туда перестанут ездить наши туристы, оцениваются в два с лишним раза больше
Елена ОДИНЦОВА
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С 8 июля введен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.С 8 июля введен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Потери наших авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию оцениваются примерно в 3 млрд рублей. Это предварительные данные. Их озвучил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

По его словам, эта цифра включает как прямые убытки, так и упущенную выгоду от потери маршрутов. Окончательно размер убытков авиакомпании подсчитают к концу недели. Сейчас, по данным Минтранса, в Грузии остается около 4,5 тыс. россиян, которые не проявили желания ни поменять билеты и улететь раньше, до прекращения авиасообщения, ни сдать их и получить назад деньги.

Общие потери экономики Грузии, в случае если туда перестанут приезжать российские туристы, оцениваются куда значительнее — порядка $100 млн (более 6,3 млрд руб.). Такую цифру называло грузинское подразделение Transparency International. Правда, это если вообще закрыть границу. Сейчас совсем уж ездить друг к другу не запрещено, те, кому очень надо, могут путешествовать через третьи страны — например, Армению.

Тем не менее, по данным грузинских турфирм и отелей, поток туристов из России только в Кутаиси уже, после 20 июня, сократился вдвое.

По данным сервиса путешествий Туту.ру, билеты в Грузию из российских городов на даты после 8 июля практически никто не покупает. Хотя разница в цене между перелетом напрямую до 8 июля и с пересадкой после 8 июля невелика — 7079 руб. и 9462 руб. (средняя цена самого дешевого билета). До этого авиамаршрут Москва-Тбилиси и в 2018 году, и в 2019 был в пятерке самых популярных.

Напомним: с 8 июля, согласно июньскому указу президента Владимира Путина, введен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Аналогичный запрет действует для грузинских авиакомпаний, которые летали в Россию. Турфирмам рекомендовано не отправлять в ставшую неспокойной страну наших туристов (хотя прямого запрета на это, как на перелеты, нет). Авиасообщение обещано возобновить после того, как ситуации в Грузии нормализуется. Прямые рейсы между Грузией и Россией были у наших «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний», Red Wings, Smartavia (бывшая «Нордавиа»), а также грузинских Georgian Airways и MyWay Airlines.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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