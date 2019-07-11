2019-07-11T15:16:49+03:00
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Анастасия ВАРДАНЯНВалентин АЛФИМОВ

На территории ТЭЦ в Мытищах сгорело 4-этажное здание. Перебоев с электричеством не будет, а вот горячую воду придется подождать

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв. Фото: : Елена Аксенова/ТАССПо предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв. Фото: : Елена Аксенова/ТАСС

Валентин Алфимов и Анастасия Варданян - с самыми последними новостями по этому ЧП

На территории ТЭЦ в Мытищах сгорело 4-этажное здание. Перебоев с электричеством не будет, а вот горячую воду придется подождать

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При пожаре на подмосковной ТЭЦ пострадали 12 человек. Одного из них госпитализировали в больницу. Симптомы у всех одинаковые - это отравление дымом и ожоги. Огонь на территории ТЭЦ потушен.

Энергетики исключили возможность блэкаута из-за пожара. По словам директор Фонда энергетического развития Сергея Пикина - перебоев с электричеством не будет.

Но проблемы могут начаться с горячей водой - считает заслуженный энергетик Росии Михаил Бернер.

Как информировало Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Сначала площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, но позже выросла в пять раз.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

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