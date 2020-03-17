17 Март 2020 2020-03-17T20:35:46+03:00

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Как грамотно организовать удаленную работу сотрудников на время эпидемии 00:00 00:00

В связи с последними новостями огромное количество работодателей по всей стране отправляют своих сотрудников на удаленную работу. У кого-то это получается лучше, а кого-то - хуже. Здесь все зависит от профиля конкретной компании. В любом случае каждому будет полезно узнать об этом что-то новое, чтобы лучше организовать свой рабочий процесс или рабочий процесс своих сотрудников.

Специально для этого «Билайн» приглашает работодателей и работников на открытый вебинар по организации удаленной работы, который состоится завтра, 18 марта, в 11.00 по московскому времени. Актуальность удаленной работы значительно выросла из-за распространения коронавируса. И оператор решил поделиться своим многолетним опытом в этом вопросе со всеми, кто хочет об этом узнать.

Если говорить об опыте компании, то в 2016 году «Билайн» одним из первых в России начал внедрять би-фри - полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования, отраслевые рейтинги признали би-фри эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года воспользовалось более 5 тысяч сотрудников «Билайн». Поэтому, если вы присоединитесь завтра к открытому вебинару, то узнаете такие вещи, как:

- как перевести сотрудников на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы компанию. Нужно ли менять зарплату сотрудников, работающих удаленно, и как руководить работниками, которых нет возможности пригласить к себе в кабинет, и многое другое.

Специально для вас с участниками вебинара эти и другие темы обсудят Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, и Алина Драгун, менеджер по организационному развитию«Билайн», куратор проекта би-фри.

И еще одна важная вещь. Не нужно думать, что перевод на удаленную работу обязательно влечет за собой негативные последствия для бизнес-процесса. Опыт компании «Билайн» показывает противоположные результаты. Сейчас в компании возможностью несколько дней в неделю работать из любого удобного места пользуются 65 % сотрудников административных офисов из разных подразделений: финансы, маркетинг, HR, IT и другие. По результатам внутренних опросов, 97 % руководителей отметили, что сотрудники работают вне стен офиса так же эффективно, как и с традиционного рабочего места. Также выросла вовлеченность сотрудников компании в рабочие задачи - на 12 процентных пункта по показателю «условия для успеха» и на 10 процентных пункта по показателю «самостоятельность». Более того, благодаря би-фри возросла привлекательность работы в «Билайн».

Поэтому завтра в 11 утра ждем вас на открытом бесплатном вебинаре. Ссылку на вход ищите во всех поисковиках с запросом «открытый вебинар «Билайн» по удаленной работе».