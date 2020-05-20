20 Май 2020 2020-05-20T11:57:28+03:00

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Гости из будущего. Облачные технологии с Mail.ru Group 00:00 00:00

ИД «Комсомольская правда» в рамках проекта «Урок цифры» подготовила серию подкастов «Гости из будущего», направленную на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Сегодня — о специалистах облачных хранилищ.

Самые разные компании, чтобы выстраивать удобные процессы, пытаются анализировать поведение покупателей и клиентов, и для этого им всем нужны специалисты облачных хранилищ.

Как разобраться в самой романтичной профессии сферы IT, что изучать уже в школе и куда пойти учиться расскажет руководитель Mail.Ru Cloud Solutions Илья Летунов в подкасте «Гости из будущего. Специалисты облачных хранилищ».