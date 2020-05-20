2020-05-20T11:57:28+03:00
Гости из будущего

Гости из будущего. Облачные технологии с Mail.ru Group

Гарантированное устройство на комфортную зарплату и возможность предугадать на основе анализа облачных данных поведение человека — вот что такое профессия специалиста по облачным хранилищам

Гости из будущего. Облачные технологии с Mail.ru Group

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ИД «Комсомольская правда» в рамках проекта «Урок цифры» подготовила серию подкастов «Гости из будущего», направленную на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Сегодня — о специалистах облачных хранилищ.

Самые разные компании, чтобы выстраивать удобные процессы, пытаются анализировать поведение покупателей и клиентов, и для этого им всем нужны специалисты облачных хранилищ.

Как разобраться в самой романтичной профессии сферы IT, что изучать уже в школе и куда пойти учиться расскажет руководитель Mail.Ru Cloud Solutions Илья Летунов в подкасте «Гости из будущего. Специалисты облачных хранилищ».

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