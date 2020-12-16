Соучастница педофила Эпштейна хочет выйти под залог

Гислейн стала для Эпштейна и другом, и доверенным лицом, и компаньоном. Фото: REUTERS

Британка Гислейн Максвелл, находящаяся в нью-йоркской тюрьме и обвиняемая в соучастии в действиях скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, попросила суд отпустить ее из-под стражи под залог в $28,5 миллионов.

Защита Максвелл заявляет, что их клиентка продолжает настаивать на своей невиновности и не имеет намерений скрываться от правосудия.

Сумма залога включает $22,5 миллиона собственных средств Максвелл и ее супруга, остальную часть планируют получить от друзей и родных.

Ранее адвокаты уже просили отпустить Максвелл под домашний арест и предлагали залог в $5 миллионов, однако суд им отказал.

Дочь медиамагната Роберта Максвелла, владельца издательства «Макмиллан», основанного в 1843 году, была задержана в начале июля этого года. Следствие обвинило ее в том, что она в течение многих лет подыскивала и поставляла своему другу Джеффри Эпштейну несовершеннолетних девочек для сексуальной эксплуатации.

Сам миллиардер был арестован годом ранее и вскоре покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

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