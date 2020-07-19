2020-07-19T10:34:46+03:00
В мире

Сделка Гислейн Максвелл со следствием: показания подруги Джеффри Эпштейна могут перевернуть мир

В США готовятся судить за совращение несовершеннолетних британскую светскую львицу
Мария БЕРК
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Гислейн стала для Эпштейна и другом, и доверенным лицом, и компаньоном.Гислейн стала для Эпштейна и другом, и доверенным лицом, и компаньоном.Фото: REUTERS
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Шерше ля фам (франц. – ищите женщину): какой бы избитой не была эта фраза, но всякий раз она оказывается верной. За любым мужчиной, пусть даже самым последним мерзавцем, всегда скрывается женщина. Рядом с теперь уже покойным, скандально известным американским миллиардером Джеффри Эпштейном много лет была британская светская львица Гислейн Максвелл.

Дело Эпштейна, арестованного и таинственно погибшего в нью-йоркском КПЗ, произвело взрывной эффект. Светская тусовка США и Великобритании впала в панику, поскольку Эпштейн был вхож в ее самые высокие круги. По всей видимости, именно он был тем, кто помогал сильным мира сего реализовывать преступные и запретные желания. Среди друзей финансиста были – американские президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп, британский принц Эндрю, израильский премьер Эхуд Барак. Поэтому, когда в начале июля 2019 году миллиардера арестовали и обвинили в том, что он вовлекал несовершеннолетних девочек в занятие проституцией, сначала все впали в прострацию, а затем стали наперебой отказываться от знакомства с ним.

Через месяц после ареста Эпштейна нашли в тюрьме мертвым, а видео с камер наблюдения оказались случайно стертыми. Следствие, недолго думая, вынесло заключение: Эпштейн покончил с собой. Его друзья и знакомые облегченно вздохнули, но пауза длилась недолго: арестовали возлюбленную миллиардера Гислейн Максвелл.

На светских вечеринках в Городе Большого Яблока Гислейн познакомилась с Джеффри Эпштейном. Между ними завязался роман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На светских вечеринках в Городе Большого Яблока Гислейн познакомилась с Джеффри Эпштейном. Между ними завязался роман.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЕДИ ГИСЛЕЙН

Гислейн Максвелл родилась в семье известного британского медиамагната Роберта Максвелла. Его называли другом СССР, поскольку издательство Максвелла публиковало переводы научных работ советских ученых, статьи и речи советских партийных деятелей. Максвелл был лично знаком с Леонидом Брежневым и Михаилом Горбачевым. Его не стало в 1991 году. Во время плавания на яхте «Леди Гислейн» (названной в честь дочери) у него случился сердечный приступ, и он упал за борт. Однако многим эта смерть показалась подозрительной, в прессе гуляли слухи о самоубийстве и даже убийстве.

Гислейн была самой младшей среди девяти детей Максвелла и была любимицей отца. Она выросла в 53-комнатном поместье в графстве Бакингемшир, отучилась в Оксфорде. Круг ее общения - сплошь британская аристократия, в том числе сыновья королевы Елизаветы II.

После смерти отца Гислейн перебралась в Нью-Йорк, надеясь начать новую жизнь, забыв о финансовом скандале: после гибели Роберта Максвелла выяснилось, что из его фонда бесследно пропали 460 млн. долларов. На светских вечеринках в Городе Большого Яблока Гислейн познакомилась с Джеффри Эпштейном. Между ними завязался роман.

Гислейн стала для Эпштейна и другом, и доверенным лицом, и компаньоном. Она организовывала для финансиста вечеринки, знакомила со своими влиятельными друзьями, например, с принцем Эндрю, появлялась вместе с Эпштейном на светских мероприятиях.

После ареста Эпштейна она скрывалась в заранее приобретенном, уединенном поместье в штате Нью-Гэмпшир. Фото: REUTERS

После ареста Эпштейна она скрывалась в заранее приобретенном, уединенном поместье в штате Нью-Гэмпшир.Фото: REUTERS

БУМАЖНЫЕ НАРЯДЫ

В начале июня 58-летнюю Гислейн Максвелл арестовали в ее тайном убежище. После ареста Эпштейна она скрывалась в заранее приобретенном, уединенном поместье в штате Нью-Гэмпшир. Чего ей было бояться? Ведь рядом с Эпштейном ее перестали видеть еще в 2016 году! Но следствие предъявило ей обвинение по шести пунктам, которые касаются склонения несовершеннолетних девочек к занятию сексом, а также даче ложных показаний. Прокуратура утверждает, что с 1994 по 1997 годы Максвелл помогала Эпштейну совращать малолетних школьниц, некоторым из которых исполнилось лишь 14 лет.

Леди Гислейн препроводили в бруклинскую тюрьму MDC и поместили в одиночную камеру. Ей не стали выдавать полотенца и простыни, а вместо классической тюремной оранжевой робы приказали переодеться в одежду из специальной бумаги, которая легко рвется. У двери постоянно дежурит охранник, а свет в камере горит круглосуточно. Видимо, так следствие намерено не допустить повторения сценария с самоубийством (или все-таки убийством?) Эпштейна.

Адвокаты предлагали выпустить ее под залог в 5 млн. долларов, сумму обещали гарантировать шесть поручителей. В качестве дополнительного обеспечения защита предлагала недвижимость Гислейн в Британии стоимостью почти 4 млн. долларов. Сама она решительно отвергает все обвинения и намерена доказать это в суде. Но судья отказался менять меру пресечения и запретил отпускать Максвелл под домашний арест.

Выяснилось, что она еще и состоит в браке. Правда, имя супруга Гислейн отказалась назвать. Как предположили журналисты, им может быть сын бывшего морского пехотинца и заместителя шерифа округа Джефферсон в штате Миссури Скотт Борджерсон. Их видели вместе в декабре прошлого года.

МАССАЖ КАК КОДОВОЕ СЛОВО

Журналисты в открытую называют Гислейн Максвелл сводницей и сутенершей. Следствие располагает данными, что она в течение нескольких лет поставляла для сексуальных утех финансиста и его друзей маленьких девочек. Максвелл знакомилась с ними случайно, приглашала в кино, гуляла по магазинам, иногда предлагала временную подработку моделями, ассистентками или массажистками. Девочек-подростков приглашали погостить в особняки Эпштейна в Нью-Йорке, Флориде и Нью-Мексико, а также на его частный остров. Гислейн втиралась к ним в доверие, расспрашивая о их семьях и рассказывая о себе. Против Максвелл уже дали показания десятки жертв.

Одна из них - Вирджиния Джуффре. Она познакомилась с Максвелл, когда подрабатывала на флоридском курорте Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу. Гислейн пригласила Вирджинию поработать массажисткой в особняке Эпштейна =. Только в доме финансиста все пошло не так: слово «массаж» у Максвелл и Эпштейна обозначало секс. 15-летнюю Вирджинию стали уговаривать заняться сексом с Эпштейном, и в итоге девушка сдалась. И в течение нескольких лет она занималась сексом не только с ним, но и с его друзьями.

Жертвам платили по фиксированной ставке - $200. Бывали и чаевые, случались и подарки. Многие девушки скрывали свою связь с Эпштейном от своих родных и близких, боясь осуждения и преследования со стороны миллиардера.

Если Гислейн Максвелл начнет сотрудничать со следствием, то ее откровения могут угрожать многим известным политикам и бизнесменам. Фото: REUTERS

Если Гислейн Максвелл начнет сотрудничать со следствием, то ее откровения могут угрожать многим известным политикам и бизнесменам.Фото: REUTERS

КТО БОИТСЯ ГИСЛЕЙН?

Если Гислейн Максвелл начнет сотрудничать со следствием, то ее откровения могут угрожать многим известным политикам и бизнесменам. Им было бы выгоднее, чтобы Максвелл либо молчала вообще или замолчала раз и навсегда, либо продолжала отрицать свою причастность к деятельности Эпштейна.

Известно, что действующий президент США Дональд Трамп неоднократно гостил в имениях финансиста, участвовал в его вечеринках, летал на его частном самолете, прозванном «Лолита-эксперсс», не раз называл Эпштейна своим близким другом. В одной из бесед с журналистами Трамп прямо указывал на то, что Эпштейн «так же как и я, любит красивых женщин, и поговаривают, что многие из них очень молоды».

В иске пострадавших названы имена миллиардера Гленн Дубин и его супруги Ив Андерссон-Дубин, основательницы нью-йоркского Института по изучению рака груди в Нью-Йорке. Также тень может упасть и на экс-президента Гарварда и экс-советника президента Барака Обамы Ларри Саммерса, владельца компании Victoria Secret Лесли Векснера (пусть тот в 2007 году и публично объявил, что ставит крест на дружбе с Эпштейном).

Открестились от Эпштейна экс-губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон и бывший лидер демократического большинства в Сенате США Джордж Митчелл. Но юные секс-рабыни миллиардера называют их среди постоянных клиентов, которых поставлял им Эпштейн.

Больше всех приходится волноваться британскому принцу Эндрю. Он заявил, что готов сотрудничать с американским следствием. Но когда сотрудники ФБР попытались связаться с его адвокатами, то услышали от них, что сын Елизаветы II готов предоставить письменные ответы на некоторые вопросы, но не намерен разговаривать лично. Офис прокурора Южного округа Нью-Йорка официально обратился в британский МВД с просьбой помочь в организации допроса принца на британской территории, т.к. Эндрю обладает неприкосновенностью и не может быть выдан властям США.

Максвелл грозит до 35 лет тюрьмы. Внушительно. И именно это обстоятельство, возможно, и подвигнет ее на сделку со следствием. Пока же объявлено, что суд над ней начнется в июле будущего года. И время в его ожидании Гислейн Максвелл проведет в тюремной камере-одиночке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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