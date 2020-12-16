Автор законопроекта об оскорблении граждан чиновниками: «Для госслужащих это станет холодным душем»

Когда норма вступит в силу, сотрудники государственных структур будут платить до 150 тысяч рублей штрафа за неосторожное слово в адрес простых людей Фото: Shutterstock

Депутаты приняли во втором чтении нашумевший законопроект об оскорблении граждан чиновниками. Когда норма вступит в силу, сотрудники государственных структур будут платить до 150 тысяч рублей штрафа за неосторожное слово в адрес простых людей. И не только слово.

О грядущих изменениях в общении чиновников с народов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал автор законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Как понять, что оскорбление, а что нет?

- Законопроект расширяет толкование термина «оскорбление». В сегодняшней редакции КоАПа оскорблением является только унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Неприличная форма – это использование обесцененной лексики, проще говоря – мата. Если кто-то, не важно, чиновник, рядовой гражданин, инвалид, спортсмен, дворник, почтальон, кто угодно, оскорбит другого, то деяние его станет противоправным, только если он использует мат. А если он говорит другому «ты - скотина», или сравнивает с каким-нибудь животным, нет, это не оскорбление. Мы считаем это неправильным. Русский язык богатый. И в нем можно, не используя матерную лексику, людей оскорбить, их честь и достоинство. Поэтому ко второму чтению мы поправили эту формулировку. Теперь она звучит так: «В неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме».

- Как будет работать закон?

- Проиллюстрирую на конкретном примере, который, наверное, большинству памятен. Это нашумевшая история, приведшая к отставке главы Республики Чувашии Михаила Игнатьева. Он заставил прыгать за ключами от машины майора МЧС, который, как дрессированный пудель, пытался у него эти ключи забрать, а тот поднимал руку еще выше и веселился. Вот это – абсолютно точно действия, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности. Потому что прыгавший майор – это офицер, да еще и старший, силового ведомства. Он живет по уставу, по закону. И точно совершенно старший офицер силового ведомства не должен прыгать как собачка за ключами. Это противоречит общепринятым нормам морали и нравственности. Была бы тогда наша статья, Игнатьева можно было бы привлекать к ответственности по ней.

- А если сотрудник какого-нибудь ведомства позволяет себе такое поведение в нерабочее время? Расслабляется после тяжелого трудового дня, так сказать.

- Закон распространяется не только на период, когда чиновник находится при исполнении, условно говоря, с 9 до 18, а на весь период его нахождения в должности. У нас так записано, что «в связи с исполнением ими своих полномочий». Это значит, что даже в воскресенье, если чиновник или депутат пойдет на рынок, по дороге пнет кошку, демонстративно облегчится на глазах у публики, потом оскорбит всех собравшихся, назовет их нехорошими словами, не используя ненормативную лексику, он будет отвечать именно как чиновник. А вот предложение «есть макарошки», который сделал кто-то из министров в Саратовской области, не уверен, что подпадает под это. Всегда очень важен контекст сказанного. Помните слова Жеглова о том, что слово «сволочь» можно сказать, что человек тебя расцелует. И, наоборот, «молодец» сказать так, что он тебя возненавидит. Здесь многие вещи зависят и от интонации, и от контекста разговора, самой фразы.

- А зачем вообще нужен этот закон? Неужели все настолько у нас плохо в рядах чиновников, депутатов и прочих уважаемых граждан, которые нами управляют?

- Вот сегодня, пока ответственности нет, для многих это, к сожалению, такой фактор расхолаживающий. Как только ответственность появится, как только появятся первые конкретные примеры того, чем заканчиваются подобного рода демонстрации хамства, спеси и неуважения, для многих это станет отрезвляющим серьезным холодным дождем, душем. И многие, я убежден, десять раз подумают, прежде чем что-то лишнее сказать и ляпнуть. И почему такое внимание к чиновникам, к лицам, занимающим должности? Да потому что по ним создается впечатление обо всей государственной системе. Как говорил опять же Жеглов: «Из-за тебя бандиты будут думать, что они муровца могут напугать!» Когда я смотрю на действия тех или иных чиновников, депутатов, мне иногда становится обидно. Потому что по ним судят обо всей системе госвласти. А система госвласти, поверьте, состоит из очень разных людей. Там есть и откровенные бездельники, и мздоимцы, и взяточники. Но есть и достойные, порядочные, профессиональные люди, которые любят свою работу. Закон все-таки не только про чиновников. Он вообще про то, что никто никого не должен оскорблять. Поэтому в законопроекте увеличиваются штрафы для всех категорий граждан. Сегодня они носят, прямо скажем, несерьезный характер. У нас штраф за оскорбление может составить тысячу рублей, до трех тысяч рублей. Многим сегодня по карману заплатить тысячу и дальше идти кого-нибудь оскорблять. И это, подчеркиваю, только за мат сегодня.

- А если это было оскорбление в интернете?

- Мы считаем, что за оскорбление нужно отвечать, не только если оскорбления сделаны в офлайне, но если они и в онлайне. Потому что жизнь все больше и больше переходит в цифру. И в интернете точно так же, как в обычной жизни оскорблять, унижать, материться, нельзя этого делать. И на интернет должны распространяться те же самые правила, что мы этим законопроектом и пытаемся сделать. И это не нарушение свободы слова, не дискриминация зоны полной свободы, как нам объясняли про интернет. Нет, это приведение всего к единому подходу. Повторяю, никто никого оскорблять не должен. Ни граждане друг друга, ни чиновники граждан, и ни граждане чиновников в том числе, хотя, понимаю, порой хочется.