Том Круз обматерил съемочную группу «Миссия невыполнима-7» за несоблюдение дистанции

58-летний Том Круз инициировал съемки седьмой части легендарного боевика "Миссия невыполнима". Фото: REUTERS

В Америке начались съемки седьмой части боевика «Миссия невыполнима». Главную роль в фильме играет актер Том Круз.

Съемки проходят с соблюдением всех ограничительных мер: на площадке люди работают в масках и стараются придерживаться социальной дистанции.

Но не все соблюдают даже эти минимальные правила безопасности.

В интернет выложили аудиозапись, на которой актер Том Круз материт участников съемочного процесса, стоящих близко друг к другу.

Не стесняясь в непечатных выражениях, голливудский актер наорал на коллег и назвал их ублюдками.

«Мы создаем для вас тысячи рабочих мест, - кричал Том Круз. – Но вы, ублюдки, не цените это. Вы нарушаете правила, подвергая всех нас опасности. Я не хочу этого видеть! Если вы еще раз подойдёте близко друг к другу, то вас уволят».

Актер назвал себя и всех актеров, работающих в Голливуде, «золотым стандартом», благодаря которым у людей в экономический кризис есть работа. Ведь, по словам 58-летнего Том Круза, именно по его ходатайству начались съемки седьмой части легендарного боевика.

«Каждый вечер я говорю по телефону со студиями, страховыми компаниями, продюсерами, - продолжал актер свою пылкую речь. – Мы помогаем снимать кино и делаем все, чтобы люди работали. Цените это!».

Круз опасается, что из-за нескольких человек, нарушающих правила социальной дистанции, положенных в эпоху COVID-19, съемки могут остановить. Один раз группе уже пришлось уйти на карантин из-за того, что у некоторых ассистентов нашли коронавирус.

Раннее сообщалось, что Том Круз даже нанял круизный лайнер для безопасного проживания съемочной группы и заплатил около 700 тыс. долларов, чтобы уберечь свою команду от COVID-19.

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