Праздничное разорение: вслед за красной икрой подорожали мандарины и шампанское

Один из новогодних атрибутов - мандарины - начали расти в цене. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пришла зима, распустились цены. Новости о подорожании разных продуктов появляются с каждым днем. И ладно бы дорожали только манго, папайя да прочая заморская хурма. Нет же, сильнее всего выросли цены на родное подсолнечное масло и сахар – на 72,7 и 25,9 процентов соответственно. Сильно подорожал хлеб и макароны.

Едва правительство успело принять меры, чтобы сдержать цены на эти продукты, как начала дорожать рыба. А следом и красная икра: с начала года один из главных атрибутов новогоднего стола подорожал в среднем на 30%.

Что там у нас еще на новогоднем столе из обязательного? Точно, мандарины и шампанское. Сегодня мы узнали всю правду и о них: аналитики «Платформы ОФД», крупнейшего в стране оператора фискальных данных, огласили:

- средний чек на покупку мандаринов за год вырос на 20%,

- средний чек на покупку шампанского - на 21%.

Означает ли это, что за год они подорожали на 20 и 21 процент соответственно? Не совсем так. Еще одно явление нынешнего года – из-за пандемии мы стали реже ходить в магазин, а за один поход покупать больше товаров. Но ненамного - число покупок по разным группам товаров снизилось на 10-17 процентов. Так что рост цен налицо.

- Мандарины завозятся из-за рубежа по курсам иностранных валют. Кроме того, пандемия вынудила поставщиков пересмотреть логистику. Выросли издержки, что также отразилось на стоимости продукции для конечного покупателя, - пояснили в службе аналитики «Платформы ОФД».

Зато теперь мы точно знаем, что подорожает следом. Правильно: вареная колбаса, яйца и другие ингредиенты для салата оливье.

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