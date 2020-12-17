Александр Соболев: Иногда кажется, что мама до сих пор рядом и помогает мне

У форварда «Спартака» Александра Соболева 2020 год получился еще более сложным, чем у многих. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

У форварда «Спартака» Александра Соболева 2020 год получился еще более сложным, чем у многих. В нем было разное – переход в «Спартак», первый гол за красно-белых, дебютный забитый мяч за сборную России. Но и трудных и черных моментов было немало. «КП» встретилась с восходящей звездой российского футбола.

ТРАВМА И ОПЕРАЦИЯ

- Александр, прежде всего - как здоровье?

- Да уже отлично. Бегать начал. К сборам буду готов.

- Но что это было? И почему именно в самый неподходящий момент – за минуты перед матчем с Сербией, когда каждый футболист у нас был на счету?

- Мениск. У многих футболистов бывает, у нас уже и за серьезную травму не считается. Как говорят врачи, операция на мениске легче, чем удаление зуба. Но когда появились проблемы, я хотел избежать хирургического вмешательства и пробовал закачать ногу. Было еще воспаление кости. Воспаление я убрал, а «закачать» ногу не получилось. И когда этот мениск дал о себе знать в самый неподходящий момент в сборной, уже надо было решать проблему. И ладно бы блокада колена у меня проявлялась бы раз в полгода – тогда еще надо было думать. Но такое со мной произошло раз в третий-четвертый за последние месяцы. А если бы это случилось в игре? Если бы на поле во время тренировки? Рисковать дальше было нельзя.

- Операция – это страшно?

- Они что-то там такое специальное тебе вкалывают, что страх уходит. Но представьте себе, сейчас к вам в колено должны залезть доктора и как-то там копаться. А ты в сознании, анестезия только местная, просто ширмочкой закрыли от тебя ногу, но ты ощущаешь, как там что-то происходит. Да, ты мозгами понимаешь, хирурги опытные, сотни, а может и тысячи таких операций делали. Но спокойным ты же все равно не будешь. Хотя тебе все объясняют, что делают. Есть два типа операций на мениске – его могут сшить, а могут отрезать какую-то часть. Мне хотели сначала сшить. Но когда сделали проколы, увидели - не получится. Удалили 40 процентов мениска.

- Это много?

- Для профессионального спортсмена нормально. Если правильно закачивать ногу, вообще никогда не будет меня это беспокоить. А если бы сшивали, по статистике 70 процентов рецидивов через год или два.

ЧЕРЧЕСОВ И СБОРНАЯ

- У вас колено заблокировало за минуты до матча Сербия - Россия. Как это было?

- В самый неожиданный момент. До игры на разминке было все нормально, а потом я встал и все - ногу заклинило. Ходить не можешь, встать даже на нее нет возможности – боль просто адская. И обидно просто до слез – я же в заявке сборной, я же на поле мог выйти! После игры мне колено «щелкнули» обратно, я вроде бы встал и пошел, но боли сохранялись. МРТ показало, что операция неизбежна.

- И что сказал Черчесов?

- Он подошел уже после того, как мы прилетели в Москву и ждали багаж. Давай, говорит, делай уже операцию, чтобы не мучать ни себя, ни свои команды, и забудем об этой проблеме. Чтобы не думать перед каждым матчем, что такое может случиться.

- Говорят, Черчесов очень осторожно подводит молодых игроков к составу. Первый сбор – это почти всегда только знакомство, адаптация: команда смотрит на тебя, ты – на команду, и сыграть мало кому удается при первом вызове…

- Так и есть, Станислав Саламович так и подтягивает людей в команду. Я вам про себя расскажу. В первый раз меня в сборную взывали из Самары. И я ходил по Новогорску вот с такими огромными глазами: О, Джикия! Ого, Зобнин!.. Блин, ну звезды же вокруг тебя, а тут вот ты с ними в сборной! И скованность при этом чувствуешь, и не совсем понимаешь что сказать и что сделать надо в какой момент. Хотелось мне тогда сыграть? Конечно! Но думаю, вряд ли у меня что-то получилось бы путное. Я это на втором-третьем сборе понял. Тогда я уже приезжал как бы в свою команду.

Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В свою?

- Ну это когда чувствуешь, что там свои, что на тебя рассчитывают. Всех знаешь, все знают твои возможности. И мне кажется, тренерский штаб ждет как раз такого момента, этой твоей уверенности – и тогда тебя выпускают против Швеции, и ты забиваешь.

- Зобнин нам рассказывал, что Черчесов разговаривает жестко, когда хочет выбить тебя из зоны комфорта, чтобы заставить прогрессировать. У вас с главным тренером сборной были такие жесткие разговоры?

- Да.

- Чем он был недоволен?

- Недоволен – неправильное тут слово. Просто жестко давал понять, что если остановишься, если не будешь работать с отдачей, ты в этой команде играть не будешь. Мощная такая мотивация. У него вообще жесткая позиция: не можешь сейчас приносить пользу команде, значит тебя в ней на данный момент не будет.

- Иногда кажется, что Черчесов не умеет хвалить игроков.

- Вот это как раз неправда. Допустим на теории разбираем матч, если кто-то сделал что-то очень правильное по ходу игры, он всегда похвалит. Но если кто не сделал того, что был обязан в этот момент – он тоже свое получит. Иногда кажется, люди думают: Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, и там Станислав Черчесов историю может рассказать.

- Какую?

- Из жизни. Тут давайте без конкретики.

«СПАРТАК», КОКОРИН, CS

- Кто более жесткий тренер? Черчесов или Тедеско?

- Их нельзя так сравнивать. Хотя бы потому, что российский тренер и иностранец – разные по своему менталитету.

- Но вы сами рассказывали: у Тедеско все очень строго: минута опоздания – штраф! Вы много уже внесли в кассу?

- Евро 300 или 400. Это считается совсем немного, есть у нас футболисты у кого счет идет на тысячи. Но все нормально расстаются с деньгами - в «Спартаке» в основном штрафы уходят на благотворительность.

- Говорят, у каждого футболиста директ в Инстаграме забит просьбами помочь деньгами. А у вас?

- То же самое. Иногда такие кадры попадаются: «Дай тысяч 40-50 на месяц!». Просьб помочь на лечение тоже полно. Но, насколько я знаю, почти никто из футболистов через Инстаграм на них не отвечает – мошенников просто невероятное количество! Я сам так попадал.

- Расскажите.

- Написали, что нужна помощь ребенку. Я набрал им по мессенджеру: «Покажите ребенка». Там начали выкручиваться, мол только что отвезли в другую палату, сейчас не можем. Но я вижу, мужчина вроде бы в больнице, и перевел какую-то сумму. А потом смотрю, через год точно такой же текст точно с такой же просьбой уже от других людей.

- «Спартак» в этом сезоне не перестает удивлять. То взлетает на первое место, то отдает «свои» матчи, где вроде как контролирует игру и обязан побеждать. Вас самого что удивляет больше?

- Второе. Чемпионаты выигрываются в матчах с теми командами, которые находятся за пределами Топ-5. И когда берешь потом результаты и смотришь: вот с «Уралом» минус два очка, вот с «Уфой» минус два, вот с «Сочи» минус три, и понимаешь, чего может нам не хватить в концовке.

- Еще не хватает голов Кокорина. Вы с ним дружите, понимаете, когда мы увидим его прежнего?

- После зимнего перерыва он будет в большом порядке, я уверен. На него самого вся эта ситуация давит огромным прессом, я же вижу, как он переживает. Но предсезонки у него не было, а там одна травма, потом еще повреждения, разговоры всякие – все это не проходит бесследно. Но после того, как он со «Спартаком» пройдет зимние сборы, это уже будет прежний Кокорин в своей боевой форме.

- Говорят, вы один из тех, кто рубится с ним в Counter-Strike? Кто из вас круче?

- Он полтора года не играл, сейчас только набирает форму. Так что я сейчас может и посильнее буду. Но это не значит, что я где-то в игре не могу затупить, или Саша не выдаст отличную игру. У нас командная взаимозаменяемость.

- У вас дорогая экипировка в Counter-Strike?

- Сейчас – да. Но когда я ее покупал, она стоила в десять раз дешевле. Не знаю, почему там цены так взлетели, но это безумие какое-то. Я, например, купил пистолет за 15 тысяч рублей, а он сейчас 80 тысяч стоит.

- Самая дорогая вещь в вашем инвентаре?

- Оружие Dragon Lore. Оно сейчас может стоить порядка 10 тысяч долларов, а я его брал за 1,5 тысячи. Но еще раз говорю – это ненормальные цены, надо продавать.

- Сколько вы можете потратить на такие игровые вещи?

- Сейчас уже нисколько. Я покупал это два года назад, а люди с годами умнеют. Через это многие проходят, когда приходят большие деньги, сразу все хочется, глаза разбегаются. Могу закинуть немного в FIFA, чтобы состав был получше. Но сейчас создатели игры подкинули бесплатно пятерку хороших игроков: Криштиану Роналду, Мбаппе, Роналдо-Зубастика, Гуллита и Виера. Это самые крутые игроки.

- Вы своими скилами на карточке в FIFA довольны?

- Это моя первая карточка в FIFA, и пас что-то они мне подрезали – всего 50, или около того. Но ничего, будем работать, будем поднимать показатели.

- Вас самого по игровому стилю часто сравнивают с Дзюбой. Раздражает?

- Раньше немного напрягало. Потому что есть стереотипы – большой форвард, функционал его понятен, борьба за верховые мячи, игра в створе и все такое. А потом я подумал, что если человек понимает в футболе, он видит, что мы разные.

- В чем?

- Артем классно играет головой. Вот эти его фирменные скидки, умение выиграть верховую борьбу – в этом он хорош. А у меня есть свои сильные стороны. Помните гол «Ахмату»? (Соболев ворвался в штрафную под углом, обыграл двоих и перебросил мяч через вратаря – прим. авт.). Вот это мое, я люблю и умею забивать именно так.

МАМА, СЕМЬЯ, БАРНАУЛ

- Еще одна ваша история этого года – вы раскритиковали ваш родной клуб «Динамо» Барнаул за то, что компенсация за ваше воспитание пошла не на детскую школу, а на взрослую команду. Кажется, они очень обиделись.

- Точно обиделись. Раньше следили за моей карьерой, поздравляли в соцсетях с голами. Теперь даже после операции ничего не написали. На самом деле я благодарен «Динамо». Я ценю тот период жизни и клуб, который раскрыл мои возможности и дал такой шанс! Но что я сказал не так? Действительно ведь непонятно, куда пошли деньги. Это ведь важная история, с этими компенсациями надо разбираться.

«КП» встретилась с восходящей звездой российского футбола. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Общались недавно с бойцом ММА Владимиром Минеевым. Он рассказывал, что это в Москве 1990-е закончились, а там, откуда родом он и многие бойцы смешанных единоборств 1990-е до сих пор продолжаются. А в Барнауле?

- В Барнауле все более менее налаживается, это тоже стоит признать. Но лет десять назад да, было непросто.

- Ваш детский тренер рассказывал, как во времена вашего детства было. Цитата: «В те годы люди непростые были: дрались, наркотики принимали – насвай же прям на базарах продавали»… Был момент, что могли свернуть не туда?

- И далеко не один. Алкоголь я попробовал в классе 8-м или 9-м. Сигареты тоже. Потому что вокруг это было как бы нормой. Весь класс и пил и курил. Разница была только в том, что я попробовал раз-другой, и остановился. Многие из моего класса не смогли. И получалось, что я был одиночкой - со мной не общались, считалось, что я не крутой, если не с ними. Но я же видел, чем это заканчивается. И наркоманов в подъездах и спившихся людей, и это было для меня мощным барьером. Ну и конечно же родители – они уберегли от многих ошибок.

- У вас этот год выдался очень непростым. В нем уместилось все – и хорошее, и очень плохое. Вы как будете вспоминать этот 2020-й?

- Сложный год, очень сложный. В футболе буду помнить свои первые голы за «Спартак» и за сборную. В жизни… Вы сами, наверное, знаете.

- Как вы узнали про смерть мамы?

- Ехал с тренировки, позвонил папа. Я тут же взял билеты и полетел. Но пока летел в самолете, не мог поверить, что это случилось. Так и не верил, пока маму не увидел. Да если честно, и сейчас до конца не верится, хотя 31 января будет уже полгода. Все кажется, сейчас она позвонит. Мама была центром нашей семьи, вокруг нее все вращалось, без нее ничего не решалось. Тяжело без нее.

- Кажется, каждый гол потом вы посвящали ей.

- Это правда. И знаете что? Иногда мне кажется, что она рядом. И она до сих пор мне помогает.

- Что пожелаете себе в 2021-м?

- Да всем нам надо пожелать здоровья. А футбольного себе? Стать чемпионом со «Спартаком», попасть в состав сборной на Евро, забить на чемпионате Европы. И… Выиграть со сборной медали. Почему нет? Мечты должны быть большими.

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