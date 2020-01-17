"Быдло и маткапитал": бывший любовник раскрыл коварный план Водонаевой
Алена Водонаева, кажется, нарушила негласный закон о том, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Не успела общественность успокоиться после совета модели "не рожать рабов этому государству", как звезда "Дома-2" выступила с новым заявлением.
Алена Вдонаева высказалась по поводу материнского капитала. Теперь молодые семье смогут получать чуть больше одного миллиона рублей за троих детей. "Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - написала модель в блоге.
Скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально.
"Она малообеспеченных людей называет нищебродами и быдлом - вот ее ошибка. Потому что рано или поздно это «быдло» и «нищеброды» могут ее завалить где-нибудь в подворотне за ее язык остроумный", - цитирует молодого человека "360".
Меньщиков также раскрыл коварный план Алены. Ведущий заявил, что его бывшей пассии не дает покоя слава Ксении Собчак, поэтому Водонаева может раздумывать о переходе в политику.
С ним согласен и певец Шура. Он отметил, что у комика Владимира Зеленского получилось стать президентом Украины, а значит, и у Водонаевой есть шансы проникнуть в высшие слои политического общества.
Артист также не исключил, что "бомжи начнут рожать" и даже предложил свой вариант, чтобы они не смогли заработать "легкие" деньги: "Рекомендую выдавать презервативы бомжам. А то они ради миллиона будут готовы на все".
Меж тем шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег. "Позиция сноба, я против. Это проблема безденежья россиян, полного безденежья. Нельзя категорично к этому подходить. Она судит со своей колокольни очень обеспеченного человека", - напомнил Солнцев.
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей "Газете.Ru", отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".
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ИСТОЧНИК KP.RU