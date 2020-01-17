"Быдло и маткапитал": бывший любовник раскрыл коварный план Водонаевой

Алена Водонаева, кажется, нарушила негласный закон о том, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Не успела общественность успокоиться после совета модели "не рожать рабов этому государству", как звезда "Дома-2" выступила с новым заявлением.

Алена Вдонаева высказалась по поводу материнского капитала. Теперь молодые семье смогут получать чуть больше одного миллиона рублей за троих детей. "Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - написала модель в блоге.

Скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально.

"Она малообеспеченных людей называет нищебродами и быдлом - вот ее ошибка. Потому что рано или поздно это «быдло» и «нищеброды» могут ее завалить где-нибудь в подворотне за ее язык остроумный", - цитирует молодого человека "360".

alenavodonaeva Чуть больше одного миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи

Меньщиков также раскрыл коварный план Алены. Ведущий заявил, что его бывшей пассии не дает покоя слава Ксении Собчак, поэтому Водонаева может раздумывать о переходе в политику.

С ним согласен и певец Шура. Он отметил, что у комика Владимира Зеленского получилось стать президентом Украины, а значит, и у Водонаевой есть шансы проникнуть в высшие слои политического общества.

Артист также не исключил, что "бомжи начнут рожать" и даже предложил свой вариант, чтобы они не смогли заработать "легкие" деньги: "Рекомендую выдавать презервативы бомжам. А то они ради миллиона будут готовы на все".

Меж тем шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег. "Позиция сноба, я против. Это проблема безденежья россиян, полного безденежья. Нельзя категорично к этому подходить. Она судит со своей колокольни очень обеспеченного человека", - напомнил Солнцев.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей "Газете.Ru", отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".

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