2020-01-17T16:19:16+03:00
Звезды

"Быдло и маткапитал": бывший любовник раскрыл коварный план Водонаевой

Звезда "Дома-2" вновь спровоцировала скандал
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Алена Водонаева вновь спровоцировала скандал.Алена Водонаева вновь спровоцировала скандал.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Алена Водонаева, кажется, нарушила негласный закон о том, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Не успела общественность успокоиться после совета модели "не рожать рабов этому государству", как звезда "Дома-2" выступила с новым заявлением.

Алена Вдонаева высказалась по поводу материнского капитала. Теперь молодые семье смогут получать чуть больше одного миллиона рублей за троих детей. "Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - написала модель в блоге.

Скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально.

"Она малообеспеченных людей называет нищебродами и быдлом - вот ее ошибка. Потому что рано или поздно это «быдло» и «нищеброды» могут ее завалить где-нибудь в подворотне за ее язык остроумный", - цитирует молодого человека "360".

alenavodonaevaalenavodonaeva
Чуть больше одного миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи
27595 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Меньщиков также раскрыл коварный план Алены. Ведущий заявил, что его бывшей пассии не дает покоя слава Ксении Собчак, поэтому Водонаева может раздумывать о переходе в политику.

С ним согласен и певец Шура. Он отметил, что у комика Владимира Зеленского получилось стать президентом Украины, а значит, и у Водонаевой есть шансы проникнуть в высшие слои политического общества.

Артист также не исключил, что "бомжи начнут рожать" и даже предложил свой вариант, чтобы они не смогли заработать "легкие" деньги: "Рекомендую выдавать презервативы бомжам. А то они ради миллиона будут готовы на все".

Меж тем шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег. "Позиция сноба, я против. Это проблема безденежья россиян, полного безденежья. Нельзя категорично к этому подходить. Она судит со своей колокольни очень обеспеченного человека", - напомнил Солнцев.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей "Газете.Ru", отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Надо проверить на экстремизм": Милонов отреагировал на слова Водонаевой о материнском капитале

Скандальная звезда «Дома-2» раскритиковала материнский капитал (подробности)

"Проститутка посоветовала «не рожать рабов»": многодетный Охлобыстин и Водонаева разругались из-за абортов

Актер набросился на звезду "Дома-2" после ее неоднозначного высказывания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На 10 градусов теплее нормы: Синоптики спрогнозировали волну потепления
В немецкой лаборатории проводили жестокие эксперименты над обезьянами
В церкви напомнили верующим о поступках, которые важнее купания на Крещение
Польша обвинила Россию в попытке "переврать историю"
На троечку: россияне оценили свой общественный транспорт
Хафтар может приехать в Москву после Берлинской конференции
Эксперты назвали самые популярные пароли в Сети
Депутата Рады, который на заседании переписывался с проституткой, уволили
Кремль: Путину поступило письмо от Хафтара
Убийцам посла Карлова оставили меру пресечения
В Госдуме назвали серьезной проблему продажи снюсов в России
"Единая Россия" озвучила претензии к работе четырех министерств
Верховный лидер Ирана об убийстве Сулеймани: «США поступили как трусы»
Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине
Самолёт, севший на недостроенную полосу в Домодедово, перелетел на соседнюю полосу
Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра
Численность населения Германии достигла рекордного уровня
Террориста с лишним весом пришлось арестовывать, используя тележку и грузовик
МИД РФ назвал санкции против "Северного потока-2" жестом отчаяния
Президента "Грэмми" отстранили от должности за 10 дней до вручения премии
В Москве начали работать три легковых эвакуатора
За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области
Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей