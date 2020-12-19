Названы сроки беременности, в которые коронавирус особенно опасен

В клинической практике нет случаев, когда ковид привел к патологиям развития плода Фото: Shutterstock

Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя» (клинический госпиталь Лапино) в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» назвал наиболее опасным периодом беременности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции первый триместр, сравнив болезнь с краснухой и гриппом H1N1.

Также эксперт отметил, что в клинической практике на сегодня нет случаев, когда ковид приводит у беременных к патологиям развития плода.

- У нас прошло огромное количество беременных, которые болели, еще появилась группа беременных, которые являются носителями и на сегодняшний день мы не видели ни у одной из этих беременных никаких патологических воздействий на будущего ребенка, - отметил Марк Курцер.

Специалист рекомендовал парам, переболевшим ковидом, подождать с планированием беременности от 2-х до 3-х месяцев, чтобы избежать остаточного влияния антибиотиков и биологически активных препаратов.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на сегодня установлено, что мать может передать свои антитела к коронавирусу ребенку через грудное молоко.

Айдар Ишмухаметов, директор Центра имени Чумакова, рассказал в фильме телеканала «Россия 1» о том, что на сегодня не выявлено факторов воздействия коронавируса на организм, которые могли бы вызывать онкологию или способствовать изменениям при беременности, неправильному ее протеканию.