Трамп озвучил свою версию кибератак на правительство США

Глава Белого дома уверен, что Россия ни при чем Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп не согласился с заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что за недавними кибератаками на американские правительственные учреждения стоят «российские хакеры».

Со своей стороны Трамп предположил, что ответственность за взлом может лежать на Китае.

Свою точку зрения президент США изложил в Твиттере:

– Киберхакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия - это приоритетное скандирование, когда что-нибудь происходит. В Основном по финансовым причинам все боятся обсуждать, что это может быть Китай (может!).

О кибератаке на Министерство внутренней безопасности США стало известно в середине декабря. Помпео тут же поспешил обвинить Россию. В Москве заявления главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов назвали безосновательными.