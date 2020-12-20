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Трамп озвучил свою версию кибератак на правительство США

Глава Белого дома уверен, что Россия ни при чем
Юрий МАЙБОРОДА
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Глава Белого дома уверен, что Россия ни при чем

Глава Белого дома уверен, что Россия ни при чем

Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп не согласился с заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что за недавними кибератаками на американские правительственные учреждения стоят «российские хакеры».

Со своей стороны Трамп предположил, что ответственность за взлом может лежать на Китае.

Свою точку зрения президент США изложил в Твиттере:

– Киберхакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия - это приоритетное скандирование, когда что-нибудь происходит. В Основном по финансовым причинам все боятся обсуждать, что это может быть Китай (может!).

О кибератаке на Министерство внутренней безопасности США стало известно в середине декабря. Помпео тут же поспешил обвинить Россию. В Москве заявления главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов назвали безосновательными.

О РАЗНОМДональд Трамп, 45-й президент США

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