Эксперты назвали способ быстрее восстановиться после коронавируса: это простая ходьба

Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия призвал россиян принять участие в акции «Всей семьей на маршрут здоровья» Фото: Евгения ГУСЕВА

БИЧ 21 ВЕКА

За прошедший год коронавирус приучил многих из нас работать, учиться, делать покупки и лечиться удаленно. И даже когда опасность минует, эта тенденция, скорее всего, сохранится, прогнозируют эксперты. Кому-то такая жизнь понравилась, для кого-то стала привычной. Достоинства ее очевидны: экономия времени, сил, сведение к минимуму риска заразиться. Однако недостатков у существования в замкнутом пространстве ничуть не меньше. Лишний вес, повышенные давление, холестерин и уровень сахара в крови, недостаток физической активности. В конечном счете это факторы риска инфарктов, инсультов, диабета, а также причины тяжелых осложнений самого ковида, предупреждают врачи.

- В этом году весь мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией, пандемией новой коронавирусной инфекции. Это серьезный вызов для всего человечества. Сейчас мы уже понимаем, что из себя представляет этот вирус, и как с ним бороться. Но существует менее заметный, менее очевидный, но не менее коварный враг, ежегодно уносящий жизней значительно больше, чем COVID-19 – это пандемия физической пассивности, бич 21 века. Современная цивилизация, научно-технический прогресс, несут нам не только комфортную среду обитания, но и серьёзные проблемы – так называемые «болезни образа жизни». Мы перестали двигаться. А это принципиально важно для сохранения здоровья человека, - говорит президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

Самый простой, доступный и в то же время самый эффективный способ восстановить физическую форму и поддерживать ее – это обычная ходьба, поясняет Лео Антонович.

СЕМЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ

- Мы достоверно знаем, было проведено гигантское международное исследование, которое установило: люди, которые ходят в общей сложности два часа в неделю, живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни, - подчеркивает академик Бокерия. - Это упражнение настолько простое и естественное, что с ним справятся даже новички и те, кто все откладывает занятия спортом. Более того, у ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда или оборудование. Важно мотивировать людей, чтобы заменили поездку в общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад.

Результат, по мнению кардиолога, будет ещё лучше, если разбить эти два часа на несколько дней, так как в физической активности важна регулярность. Лео Бокерия также отмечает, что у людей, начинающих больше ходить, постепенно появляется потребность и в дополнительных занятиях. Например, может вернуться страсть к футболу, плаванию, отжиманиям или бегу.

ВОССТАНОВИТЬСЯ И ПОМОЛОДЕТЬ

Врачи считают, что ходьба может сыграть серьезную роль в более быстром и качественном восстановлении после перенесенной коронавирусной инфекции.

- Ходьба особенно показана тем, у кого есть сахарный диабет, и людям с заболеваниями органов дыхания, - поясняет эксперт Лиги здоровья нации, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. - Что важно, ежедневная двигательная активность снижает биологический возраст человека. Подумайте о том, что уже через несколько месяцев ваш организм в буквальном смысле помолодеет. А если мы будем сидеть дома и мало двигаться, то у организма снижается так называемая толерантность к нагрузке, и наш биологический возраст повышается.

Самый простой, доступный и в то же время самый эффективный способ восстановить физическую форму и поддерживать ее – это обычная ходьба, поясняет Лео Антонович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ходьба – это тренировка не только мышц, но и сосудов, - добавляет ведущий научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Ольга Молчанова. - Также благодаря прогулкам улучшается состояние внутренних органов: печени, поджелудочной железы, кишечника. Дело в том, что во время ходьбы сокращаются мышцы живота, а это своеобразный массаж внутренних органов. И, наоборот, если мало движений, то ухудшается состояние сердца, лёгких, головного мозга, может ухудшиться память, настроение. Также без движения ухудшается состояние суставов и позвоночника.

Фитнес-тренер, реабилитолог с высшим спортивным образованием Александр Кожевников отмечает, что при ходьбе происходит улучшение функций системы дыхания и тканевого обмена. Также улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы и повышается общий тонус организма. Все это способствует как эффективному восстановлению после ковида, так и профилактике, укреплению защитных сил организма и его способности противостоять инфекциям.

НА ПРОГУЛКУ ВЫХОДИ!

- Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, мы предложили регионам к Новому году открыть семейные рождественские маршруты здоровья. Провести Всероссийскую акцию «Всей семьей на маршрут здоровья». В отличие от формата празднования на площадях и массовых гуляний маршруты здоровья с использованием специального мобильного приложения не требуют массовых стартов, позволяют избежать скоплений людей и соблюдать все противоэпидемилогические предписания. Это хорошая альтернатива обычным формам празднования Нового года, – рассказывает вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов. – Участником акции может стать любой человек, от ребенка до пенсионера. Для этого необходимо стать членом команды (поскольку это семейные акция) и бесплатно скачать в одном из мобильных маркетов приложение «Человек идущий». С его помощью участники смогут подсчитывать количество пройденных шагов в реальном времени.

КОНКРЕТНО

Принять участие в акции новогодних прогулочных маршрутов для всей семьи смогут команды численностью от 3 человек, состоящие из родственников, соседей, друзей. Для участия в акции нужно бесплатно скачать и установить мобильное приложение «Человек идущий» и зарегистрироваться в нем в категории «Семейная команда». Участники маршрутов могут самостоятельно формировать графики и маршруты ходьбы, избегая скоплений людей, не нарушая режим социальной дистанции. При этом важно изучить маршруты здоровья (в городе, поселке, селе).

Самые активные семьи любителей ходьбы получат ценные призы и подарки, среди которых – поездка на Алтай, рассказали в Лиге здоровья нации. Акция начнется 24 декабря 2020-го и продлится до 14 января 2021-го года.

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