Американские аналитики придумали себе другую Россию, а нам теперь с этим жить

Придется нам жить с той Америкой, которая придумала для себя такую Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта служба, имеющая надпартийный характер, обеспечивает американских законодателей информационно-аналитическими материалами, в том числе по зарубежным странам. Упомянутый доклад отражает общее видение ситуации в России как демократов, так и республиканцев.

«КП» выделила из доклада те моменты, которые помогают понять, каких подходов в отношениях с нашей страной будет придерживаться новая администрация США.

Выше Китая, но ниже Руанды

«Политика США в отношении России включает поддержку демократии и гражданского общества, санкции, связанные с правами человека, и дипломатию». Эта ключевая фраза в самом начале доклада дает четкий сигнал: вмешательство во внутренние дела России будет стержнем американской политики по отношению к нам, а дипломатия, как откровенно заявлено, будет лишь вспомогательным инструментом.

Сила самовнушения американского руководства вызывает искреннее восхищение. Что-то они решили, значит, так оно и есть. А как там на самом деле - неважно. Пусть мир подстраивается под них, а им учитывать его особенности не к чему. Логика, определившая начало войны в Ираке в 2003 году, никуда не исчезла.

Главным аршином, которым американцы уже давно измеряют уровень демократии в других странах является некоммерческая организация (НКО) Freedom House. Деньги она получает от Госдепа и «независимых» спонсоров, оценки право имеют ставить только американцы. Так вот, последний доклад этой НКО относит Россию к «несвободным странам», ставя ее чуть выше Китая, но ниже Египта и Руанды.

Объективность Freedom House проявилась во всей красе сразу после победы «оранжевых» на Украине в 2004 году. Очередной доклад, который уже был готов и в котором Россия и Украина определялись как «частично свободные» страны, сразу после победы Ющенко в незаконном третьем туре президентских выборов был пущен под нож. А в новом варианте Украину быстренько вписали в «свободные», а Россию тут же опустили до «несвободной».

Яд все не действовал…

Останавливаться на той части доклада (кстати, самой объемной), что расписывает нарушение прав человека в России, смысла нет. Примеры все те же, формулировки обкатаны, обвинения канонизированы, «жертвы режима» давно и всем известны. Главная задача здесь - закрепить в сознании конгрессменов, с какой страной они имеют дело. Если довериться экспертам Конгресса, то более мрачной страны, чем Россия, в мире, пожалуй, нет. Последний раздел в правозащитной главке так и обозначен: «Убийства и отравления»…

Замыкающим списка нынешних «врагов тирании» обозначен, разумеется, Алексей Навальный. Доклад вышел после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила его «жертвой отравления» страшным ядом «Новичок». Но, будто готовясь к такому повороту событий, авторы вставили в текст следующий пассаж: "Он (Навальный - Ред.) был дважды атакован химическими веществами в 2017 году, возможно, был отравлен в 2019 году, когда находился в заключении, и, как сообщают, серьезно отравлен в августе 2020…».

Вспомним, что заявил на недавней ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин по поводу громкого «отравления»: все сведения о якобы отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального являются легализацией материалов американских спецслужб. Значит, ждем сюжетов (кроме «вторичного» отравления в минувшем августе) по поводу травли, в буквальном смысле этого слова, борца с коррупцией еще по крайней мере три раза: дважды в 2017-м и один раз - в 2019-м.

Трудно удержаться и не вспомнить анекдот в тему из серии о Штирлице: «Профессор Плейшнер в третий раз выбросился из окна. Яд всё не действовал…»

А нас-то за что?

Подкупает своим простодушием возмущение авторов доклада коварными и не отвечающими стандартам свободы и демократии действиями российских властей. Взяли и зарегистрировали как иностранных агентов 68 связанных с Западом НКО, включая финансируемые правительством США радиостанции «Радио Свободная Европа» и «Голос Америки». Да еще объявили нежелательной деятельность 29 западных организаций и фондов, включая «Национальный фонд в поддержку демократии», «Международный республиканский институт», «Атлантический совет» и другие.

Даже намека нет в докладе, «кто первый начал»? О том, что Россия пошла на признание иноагентами финансируемых американским правительством радиостанций лишь в ответ на объявление американцами иностранными агентами наших СМИ и ограничение их деятельности в США, - ни слова.

Ну а о деятельности российских НКО или поддерживаемых российским государством фондов и организаций, например, «Русского мира» в Америке американцы и в кошмарном сне представить себе не могут.

Разорванная в клочья бензоколонка

Когда в докладе, наконец-то, речь заходит о российской экономике, то тональность меняется. Все-таки цифры - вещь менее податливая, чем оценочные суждения Freedom House. Хотя и не без оговорок, но авторы вынужденно признают: экономика России по паритету покупательной способности - шестая в мире, после Китая, США, Индии, Японии и Германии. То есть, получается, вторая в Европе? Давайте будем верить американцам…

Еще интересный пассаж: «Начиная с 2014 года правительство также стимулирует развитие отраслей национального производства, таких как сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность для того, чтобы сократить зависимость от западных стран, стратегия, которую назвали «импортозамещением». И даже капелька дегтя в виде оговорки, что, дескать, есть вопросы по поводу успешности этих инициатив, не способна отменить вынужденное признание верности выбранного курса.

Не смогли проигнорировать авторы доклада и рейтинг Всемирного банка Doing Business, в котором Россия в этом году поднялась на 28 место (в прошлом была на 31-м). Россия, констатируют они, находится ниже, чем Австрия, но выше Японии, а ее показатели выше, чем у некоторых стран Евросоюза, включая Испанию и Францию.

Ну и еще одна констатация. «У российского правительства небольшой долг и весьма высокие резервы. Российский государственной долг в 2019 году составлял 16%ВВП страны по сравнению в среднем с 53% для стран, относящихся к возникающим рынкам и развивающимся экономикам».

Так какую экономику «порвал в клочья» Барак Обама? И стоит ли пытаться повторить его «успех» Джозефу Байдену? Тем более, что главная опасность для США - уход России от доллара

Товарный экспорт России в США составляет всего 3% от общего российского экспорта. Соответствующий показатель американцев вообще на грани погрешности - 0,4%. И хотя часто говорят, что в последние годы, несмотря на предельное обострение политических отношений, наш товарооборот растет, он в обозримом будущем вряд ли достигнет какого-то значимого для реальной экономики уровня. Все новые и новые антироссийские санкции Вашингтона подтверждают это.

Но вот что американцев реально беспокоит - это настойчивый и последовательный курс правительства России на уход от доллара.

Объяснение, предельно откровенное, дается в докладе: доступ к американской валюте и американской финансовой системе - важнейший рычаг экономического давления США на многие страны, включая Россию. Именно поэтому многие уже введенные или предлагаемые антироссийские санкции фокусируются на финансовом секторе.

А что происходит в последние годы? В ответ на санкции правительство России взяло курс на сокращение зависимости от американского доллара, замещая его в торговле с другими странами евро, юанем или национальными валютами. И делает это, по признанию авторов доклада, весьма успешно. Если уход от доллара России в расчетах с Евросоюзом происходит медленно, но постоянно, то в торговле со странами БРИКС этот процесс идет гораздо быстрее и масштабнее. В 2013 году почти 100% между странами БРИКС осуществлялось в долларах, а в 2020 году - уже около 40%.

Такая тенденция беспокоит авторов доклада, а значит, не пройдет и мимо конгрессменов: «Пределы, в которых Россия способна успешно отказаться от использования доллара, могут иметь последствия для эффективности уже введенных и будущих американских финансовых санкций».

И что в итоге?

Каков итоговый прогноз аналитиков конгресса? Подавление прав человека в России продолжается и даже усиливается. Вся дальнейшая политическая жизнь в стране сосредотачивается вокруг вопроса о том, останется Владимир Путин у власти, выберет преемника или случится что-то непредвиденное. В результате экономического коллапса (а что же только что перед этим говорилось про нашу экономику?), ослабления госуправления или даже «непреднамеренных последствий еще одной войны» ничего хорошего нас не ждет.

Умеют американцы убеждать себя. Альтернативные сценарии в отношении нас даже не рассматриваются. А о том, чтобы выходить с Россией на нормальные отношения, нет и намека. Так что придется нам жить с той Америкой, которая придумала для себя такую Россию.