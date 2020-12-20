«Ход конем»: Киркоров исполнил мечту Пугачёвой

Король российской сцены выступил в легендарном мюзикле «Шахматы». Фото: Пресс-служба Киркорова

В минувшую субботу, 19 декабря, Филипп Киркоров позвал близких друзей (Лолиту, Ани Лорак, Игоря Гуляева, Олесю Судзиловскую и Жасмин) на мюзикл «Шахматы». Мол, пойдёмте прогуляемся в наше непростое пандемическое время, проведём вместе приятный вечерок в хорошей компании. А потом после антракта внезапно испарился.

- Пойду Яну Рудковскую встречу, - объяснил своё отсутствие Филипп.

Фото: Пресс-служба Киркорова

Какого было удивление гостей Киркорова, когда они увидели Фила порхающим в «Шахматах» в номере «Бангкок». Черно-белый элегантный костюм, шляпа и ботинки в стилистике Майкла Джексона, академический вокал и правда очень виртуозно поставленная хореография.

Фото: Пресс-служба Киркорова

Всегда завораживает, когда артист не только прилично поёт, но и так высококлассно исполняет сложные па на сцене.

Плюс ко всему этим выступлением Фил закрыл гештальт своей бывшей супруги Аллы Пугачёвой, которая в 80-е годы по приглашению группы «АББА» (они написали музыку к спектаклю) должна была сыграть в «Шахматах» жену российского гроссмеи стера. Но, увы, КГБ не выпустил примадонну за кордон. И вот спустя года в легендарнои постановке поучаствовал король российской сцены, собрав все цветы в зале. Правда потом разделил букеты по-братски с другими артистами «Шахмат», чтобы никому не было обидно.

Фото: Пресс-служба Киркорова

- В оригинальной записи «Шахмат» эту песню исполняет знаменитый певец Мюррей Хэд, – говорит продюсер постановки, глава театральной компании «Бродвей Москва» и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. – И в 1984 году она просто ворвалась в мировые хит-парады и на дискотеки: мало того, что это был первый номер в истории мюзиклов, в котором есть рэп, так еще и образцовое диско в припеве не оставляло шансов устоять и не начать танцевать. Впрочем, это неудивительно – ведь песню, как и весь мюзикл Шахматы, написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, те самые парни из ABBA, авторы хитов, прославивших группу на весь мир. Словом, когда возникла идея пригласить солировать в номере звезду в нашей постановке, то никто не сомневался, кто бы это мог быть. Конечно, Филипп! Его яркая харизма и эффектный образ как нельзя лучше подходят для безбашенной и ослепляющей «Одной ночи в Бангкоке».

Артисты мюзикла и Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба Киркорова

- Мы не впервые работаем с Дмитрием Богачевым, – поделился впечатлениями Филипп Киркоров. – Я выходил и в одной из сцен мюзикла «Красавица и чудовище», и играл главную роль в «Чикаго». Уже на премьере российской версии ШАХМАТ я понял, какую песню из этого мюзикла должен спеть – я прекрасно помню, как в 80-е One Night in Bangkok просто рвала все дискотеки. К счастью, мы с Димой прекрасно понимаем друг друга – приглашение спеть этот мегахит на русском не заставило себя ждать. Я согласился моментально. Ощущения непередаваемые – снова оказаться на театральной сцене, да еще в этих невероятных декорациях и в окружении суперпрофи жанра (кстати, с некоторыми из них я играл в «Чикаго») дорогого стоит! Не исключаю возможности, что в Новом году ни раз еще появлюсь в этой роли, как специальный гость этого мюзикла. Очень хочу, чтобы мои дети, особенно Мартин, который страстно увлечён игрой в шахматы, посмотрели на интересный мир королевского гамбита в исполнении папы.

Ирина Безрукова и Филипп Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Мюзикл перекрыл все возможные ожидания. Это был новогодний подарок от Филиппа, мы собрались прекрасной компанией в театре, но то, что он сотворил во втором акте, его выступление захлестнуло нас, вы даже не представляете эти эмоции, - говорит Олеся Судзиловская. - Я поражена игрой Насти Стоцкой, она фантастическая, особенно ее первая партия, до мурашек, мы с Филиппом плакали. Настя настолько наполнена драматически, что ее голос звучит по-особенному. Прекрасный у нее партнер – Кирилл Гордеев. Какой фантастический ансамбль, какие голоса, какие фигуры, как они двигаются. В каждом номере видны их горящие глаза, заметен каждый. Это такая редкая история для мюзикла, для массовых сцен. Потрясающие декорации, сценография, визуальные и световые решения. Оркестр – отдельное живое сердце, бьющееся наверху. Редкие встречи с друзьями, новогоднее настроение, неожиданный сюрприза Филиппа – все дало сильнейшую волну.

Ирина Кашуба, Филипп Киркоров, Дмитрий Богачев. Фото: Пресс-служба Киркорова

В залах с заполняемостью 25 процентов обычно чувствуется, как тяжело играть большой труппе. Тут это совершенно не так. Все играли на сто процентов, а сейчас, наверное, на двести. Это большая редкость – услышать артистов настолько спетых. Совершенно невероятный оркестр. Я сейчас говорю, а у меня мурашки по коже.

- Филипп вытащил меня, и это единственный мюзикл, который я посмотрела за последнее время, - делится Ани Лорак. - Мы получили такое удовольствие и забыли, что есть изоляция и что творится во внешнем мире, потому что артистам удалось создать такую атмосферу незабываемую. Во мне отозвалось мое детство, и сцены в мюзикле, конечно, мне близки. Отдельное спасибо оркестру, это живой звук. Потрясающая игра актеров. Анастасия Стоцкая, мне кажется, рождена для мюзиклов.

Филипп и Кирилл Гордеев. Фото: Пресс-служба Киркорова

- Филипп, как всегда, был на высоте. Стройный, красивый, молодой. В него невозможно не влюбиться. Он просто маг, потому что невероятно тяжело на протяжении 30 лет удерживать первенство на эстраде, - поделилась с kp.ru певица Анна Калашникова.

Филипп и хореограф мюзикла Ирина Кашуба. Фото: Пресс-служба Киркорова

КСТАТИ

Появлением Филиппа Киркорова на сцене «Шахмат» сюрпризы не закончились: с этим номером он выступит и в новогоднюю ночь. 2021 One Night in Bangkok на русском языке покажут в праздничном выпуске новогоднего шоу «Маска» в эфире НТВ. А весь мюзикл «Шахмат» по-прежнему можно увидеть каждый день на сцене Театра МДМ.