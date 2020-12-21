Соединение Юпитера и Сатурна 21-22 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция Фото: Shutterstock

Сегодня, в ночь с 21 по 22 декабря 2020 года, в день зимнего солнцестояния, впервые за почти 800 лет две гигантские планеты – Юпитер и Сатурн - сольются на ночном небосводе в одну. Небесные тела подойдут друг к другу на минимальное расстояние и почти соединятся в одну «конструкцию». Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию соединения Юпитера и Сатурна.

Так называемое соединение грядущей ночью произойдет в знаке Водолей. Планеты будут разделять всего шесть угловых минут. Для сравнения: видимый диаметр полной Луны в ночном небе составляет около тридцати угловых минут. Поэтому две самые большие планеты Солнечной системы в эту ночь будут невооруженным глазом восприниматься как яркая двойная звезда. На самом деле Юпитер и Сатурн в момент сближения будут находиться друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц (примерно 750 миллионов километров).

Эти планеты сходятся на небе каждые двадцать лет, однако так тесно они не сближались очень давно. Именно в этом заключается уникальность сегодняшнего события: до этого аналогичное сближение Юпитера и Сатурна произошло 4 марта 1226 года. Тогда расстояние между гигантами составляло около 3,5 угловых минут. В следующий раз такое же соединение произойдет в марте 2080 года.

В своем движении по орбите Земля, Юпитер и Сатурн выстроятся в одну прямую линию. Даже вооруженные любительскими телескопами наблюдатели смогут разглядеть и несколько спутников Юпитера и Сатурна одновременно.

Как писал сайт kp.ru, в России сегодня наступил день зимнего солнцестояния. В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. Продолжительность светового дня в Москве составит ровно семь часов.