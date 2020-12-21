Путин разобрался в «птичьем языке» вирусологов

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

- Человеку неподготовленному трудно разобраться в вашем птичьем языке, но у меня простой вопрос, - без обиняков обратился Владимир Путин к главе центра им. Гамалеи Александру Гинцбургу и генеральному исполнительному директору компании «АстраЗенека» Паскалюь Сорио. - Почему в одной семье два человека провакцинированы, но один не заболевает вообще, а другой, пусть в легкой форме, но заболевает?

Александр Гинцбург объяснил, что причиной этому высокий уровень интерферонов, врожденный иммунитет и правильный образ жизни. А легкая форма течения болезни - еще одно подтверждение того, что российская вакцина защищает человека.

Но сама видеовстреча была посвящена большому событию - подписанию меморандума между центром имени Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и «Р-Фарм», за которым должно последовать начало выпуска совместной вакцины от коронавируса.

- Рад вас поздравить с эти значимым событием, - обратился ко всем Путин. - Абсолютно убеждён, что такой настрой на партнёрство может служить убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели – для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом.

Объединение усилий между российским и зарубежным производителями многократно увеличит эффект как медицинский, так и коммерческий.

- Знаю, что коллеги и в России, и представители «АстраЗенека» считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией, - одобрил этот шаг Путин. - Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надёжности самой вакцинации, самой вакцины, так и для её большей доступности за счёт внедрения различных схем вакцинации.

- Уже фактически сейчас начинаются клинические испытания, они не потребуют больших инвестиций и длительного времени, - пообещал Гинцбург. - Технологические платформы, на которых созданы вакцины "AstraZeneca" и "Спутник V", принципиально схожи. Это, безусловно, позволит начать производство и распространение вакцинного препарата не только в странах-производителях вакцинных препаратов, но и в тех странах, которые самостоятельно не смогли разработать вакцины, что должно привести к вакцинации большого количества людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заражаются коронавирусом

Это следствие большого количества интерферона у людей, ведущих здоровый образ жизни (подробности).