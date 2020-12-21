Анфиса Чехова отметила 43-летие новым пикантным фото

Анфиса Чехова обратилась к поклонникам с откровениями на тему прожитых лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова порадовала поклонников новой фотографией. По случаю своего 43-летия телеведущая снялась в ванне.

Анфиса Чехова обратилась к поклонникам с откровениями на тему прожитых лет. "Я совсем не из тех женщин, которые сожалеют об утраченной юности, страдают от появляющихся морщин и сбиваются с ног в погоне за девичьими румяностями и упругостями. Я не на минуту не хочу вернуться в свои былые годы, я ни на каплю не хочу отказаться от прожитого мною опыта! Мне нравится обретенная с годами мудрость и угол, под которым я смотрю теперь на жизнь! Мне нравится моя зрелая размеренность и спокойствие в тех ситуациях, где в юности я бы рвала волосы на своей голове". - написала телезвезда в блоге.

После чего сравнила себя с вкусным вином и стала нахваливать свои качества. "Как хорошо, что с годами я все больше осознаю свою ценность и уникальность, не стремлюсь влиться в ряды стремящихся за непостоянной модой, легкой наживой, навязанными идеями и стандартами. Я имею смелость думать своей головой и следовать только своему выбору!Смакую каждую минуту своей жизни, наслаждаюсь своим опытом. Я понимаю и принимаю себя в 100 раз лучше, чем в свои беспечные 25. И никогда не променяю свои сегодняшние мысли и знания на мои вчерашние юные прелести лица и фигуры", - заверила именинница.

По ее словам, в погоне за молодостью многие упускают наслаждение зрелостью. "Она сочная, терпкая, выдержанная, чуть с горчинкой, но с таким дурманящим ароматом свободы, уверенности, мудрости, иронии и самоуважения. Как же хорошо быть в гармонии со своим возрастом. Не бежать от него, не отрицать, не притворяться, что его нет", - размышляет Анфиса.

Она заверила, что не готова променять пройденный путь в обмен на новую упругую грудь или лицо, натянутое как мишень для дартса. Чехова поблагодарила жизнь за каждый прожитый год.

Стоит отметить, что поклонники не раз упрекали Анфису Чехову в злоупотреблении фотошопом и пластическими операциями. В ответ телеведущая рассказывала, какие специалисты помогают ей сохранять красоту и молодость. Как подчеркнула артистка, секрет ее моложавости в том, что она делала акцент не только на внешность. "Я всю жизнь работала над собой! Я работала со своим мышлением, сознанием, психологическими программами, страхами, взглядами на мир и окружающих! Вся та работа, которую я проделала, отразилась на моем лице и теле. Ведь наш тип тела и физиогномика формируются благодаря нашему психотипу!", - откровенничала звезда.

Впрочем, по мнению телеведущей, спорт и уход для поддержания красоты также нужны. "Я не могу оставить в стороне моих косметолога, психолога, эндокринолога, тренера по йоге. Они тоже помогают мне в процессе самосовершенствования, но основную работу делаю я сама. Все мои преображения были естественными", - похвасталась Анфиса.