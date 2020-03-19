Анфиса Чехова сцепилась с Викторией Боней из-за коронавируса

На днях Виктория Боня взбудоражила общественность неоднозначным заявлением о коронавирусе. Мол, Covid19 послан людям в наказание. Кто-то с утверждением модели согласился, а кто-то кинулся критиковать ее и обвинять в хайпе. В числе последних оказалась Анфиса Чехова.

Анфиса Чехова неожиданно сцепилась с Викторией Боней. Фигуристая телеведущая едко высказалась в адрес своей коллеги по шоу-бизнесу, отметив, что в заявлении модели "было очень мало здравого смысла и мудрости".

"Хочу прокомментировать недавнее видео одной всем известной девушки, пропагандирующей осознанность и самопознание. Она сказала: «Я считаю, что коронавирус идет на пользу нашей планете! Планету сожрали, планету загубили. И, если честно, для меня страшнее гораздо то, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет на половину даже, - для меня это, если честно, не так страшно». Конечно, она заявила, что и сама готова присоединится к умирающим, если планете от этого станет лучше", - напомнила Чехова.

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По ее словам, высказывание Бони - жестокое. А саму модель она обвинила в отсутствии "сострадания по отношению к семьям умерших". " Мудрость - это не то, что можно почерпнуть только из опыта и книг! Это то, что нужно нащупывать сердцем, в том случае, если оно полно сострадания и любви ко всему живому!", - уверена Анфиса.

По ее словам, всерьез заявлять о том, что планете без людей будет лучше - "это, мягко говоря, слегка невежественно!". "Слепо высказывающей свое мнение публичной персоне следует изучить статистику", - сказала пышногрудая Чехова.

victoriabonya Была безумно удивлена и поражена, что мое мнение о неосознанном мышлении и истреблении планеты разделило большинство моих подписчиков

Напомним, ранее звезда "Дома-2" Виктория Боня совершенно неожиданно для поклонников решила выступить с заявлением на тему коронавирсуа. "Можете меня костерить, материть и говорить, что хотите... Но я считаю, что короновирус идет на пользу нашей планете. И всегда считала, что все в этой жизни от Всевышнего! И хорошее, и плохое. Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своем пути и не оставляет за собой живого места!", - обратилась к подписчикам телеведущая.

Боня заявила, что за последние 50 лет человечество убило планету "так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляло ее". Поэтому, по ее словам, встряска в виде коронавируса должна всем пойти на пользу.