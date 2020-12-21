"Ничего себе": Борис Корчевников показал себя с неожиданной стороны

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Борис Корчевников - один из самых обожаемых публикой телеведущих. Он часто делится с поклонниками событиями из жизни, а также откровениями во время задушевных бесед с гостями программы "Судьба человека", ведущим которой является не один год. На днях артист удивил публику, раскрыв себя с неожиданной стороны.

Борис Корчевников опубликовал в блоге архивное видео 1998 года, на котором запечатлен во время поединка. Для многих поклонников стало полнейшей неожиданностью, что в юности Борис не просто занимался спортом, а выбрал для себя самбо.

Корчевников в голубом кимоно буквально мертвой хваткой вцепился в соперника. Несмотря на все отчаянные попытки конкурента сбросить его с себя , удержался и даже сел на него верхом. "Чемпионат МГУ по самбо. 98-й год. После него дали разряд", - похвастал Борис

Многочисленные подписчики немедленно разразились комплиментами в адрес кумира: "Ничего себе", "Вот это Борис", "Никогда бы не подумала, что вы можете бороться", "Блеск", "Вцепился мертвой хваткой!".

Стоит отметить, что не так давно Борис рассказал поклонникам, что теперь он не одинок. В квартире телеведущего появился малыш. "Его зовут Степа. Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его", - поделился счастливым событием Корчевников.

Речь идет о чудесном котенке. "Этого сибиряка нашли с сестричками недавно у метро Планерная в коробке, обмотанной скотчем. Нашли, очистили от поселившихся в ушках паразитов и вернули к жизни", - добавил артист, который, как известно, не женат и живет один.