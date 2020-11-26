"Сил нет, лежишь, как мертвый": Борис Корчевников рассказал, что ему пришлось пережить

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Борис Корчевников, как известно, ведет задушевные беседы с гостями своей программы "Судьба человека". Телеведущий во время душераздирающих откровений своих героев и сам предельно честен с ними. На днях он впервые рассказал, как приходил в себя после тяжелой болезни.

Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем во время интервью с певицей Анитой Цой. Телеведущий впервые сделал признание о том, что переболел коронавирусом.

По словам звезды, его госпитализировали в больницу. Он не помнит лиц врачей и медсестер, ухаживавших за ним в то трудное время. "Все были в защитных костюмах и масках", - поведал Борис.

Корчевников пожаловался, что тяжелее всего оказались последствия недуга. "Сил нет, лежишь, как мертвый", - описал он свое состояние беспомощности.

Обсудил он с Анитой и личную жизнь. "Как ваш муж на вас посмотрел, когда вы поделились задумкой, что хотите стать певицей?", - спросил Корчевников визави.

"Борь, ты женат?", - спросила в ответ Цой.

"Все еще нет", - честно ответил ведущий.

"Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей, ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Вот ты бы согласился?", - задала вопрос Анита.

"Я, по-моему, не женюсь все-таки", - огорошил признанием Корчевников.

"Вот и мой муж говорил всем своим друзьям: «Хочешь быть счастливым - не женись». Я бы то же не хотела, чтобы невестка моего сына была артисткой. Это тяжелая работа. Нас все время нет дома", - заметила она.

Напомним, Борису Корчевникову 38 лет. Последний год поклонники обсуждают тему прогрессирующей болезни кумира. В начале ноября 2020 года он лично подтвердил, что в младенчестве переболел менингитом. Из-за болезнь он оглох на одно ухо. А несколько лет назад Боре удалили опухоль мозга. Он перенес трепанацию черепа. Теперь каждые полгода он ходит на обследования.