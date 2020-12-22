Светлану Лободу снова обвинили в плагиате

Певице LOBODA отказали в участии в юбилейной Церемонии «Золотой Граммофон» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавняя музыкальная церемония «Золотой граммофон» началась со скандала. Певица Светлана Лобода отказалась выходить на сцену, узнав, что в номере артистки Мари Краймберри тоже есть декорация ванной.

Организаторы премии объяснили в Инстаграме «Русского радио»:

«Певице LOBODA отказали в участии в юбилейной Церемонии «Золотой Граммофон». Сегодня певица должна была получить свой пятый «Золотой Граммофон» за песню «Мой», а её концертный номер — завершить юбилейное шоу «Русского Радио». Причиной конфликта стало непрофессиональное поведение певицы».

Чуть позже Светлана рассказала свою версию скандала в Инстаграме.

- Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии «Золотои граммофон». Мы огромнои командои 2 недели готовились к нашему выступлению, - написала Лобода. - Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение. К сожалению, иногда человеческии фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные сче ты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу. Обещаю вам, что в самое ближаи шее время я что-нибудь придумаю и мы обязательно увидимся. Скучаю по Вам!

Мари Краймберри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя неделю представители «Русского радио» прислали в редакцию «КП» официальное письмо:

- Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» из года в год – это, в первую очередь, праздник для миллионов зрителей по всему миру. Мы работаем для наших слушателей и зрителей! И мы уверены, что именно это – а не удовлетворение собственных амбиций – главная миссия любого артиста.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина за две недели до мероприятия знала о том, что в номере Мари Краймбрери на песню «Пряталась в ванной» будет использована в качестве реквизита ванна. Об этом ей сообщила режиссёрско-постановочная группа Церемонии ещё 1 декабря 2020 года, о чём у «Русского Радио» в распоряжении есть соответствующая переписка.

- Порядок номеров на съёмке телевизионной версии Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» продиктован, прежде всего, временными возможностями самих артистов, алгоритмом техническо-декорационного сопровождения номеров и временными промежутками для переодевания балетной группы шоу. Также учитывается фактор чередования номеров по темпо-ритму для поддержания общей динамики шоу, — прокомментировал вёрстку концертного шоу режиссёр-постановщик Церемонии Андрей Сычёв.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина отказались от предложенных вариантов по решению возникшего недопонимания и удалились с площадки, тем самым проявив неуважение к зрителям как смотревшим Церемонию в прямой онлайн-трансляции, так и к зрителям «Первого канала», которые в ближайшее время увидят телевизионную версию Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

- Организаторы Церемонии «Золотой Граммофон» до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и её менеджменту. Но после того как данный инцидент стал достоянием широкой общественности, в социальных сетях и в прессе появились обвинительные публикации от имени менеджмента Светланы Лободы в адрес организаторов Церемонии, мы вынуждены выступить с официальным заявлением для защиты чести и достоинства и рекомендовать менеджменту Светланы Лободы более добросовестно относиться к творческой концепции концертных номеров, чтобы в дальнейшем не возникало подобных казусов с другими организаторами мероприятий, - заявили организаторы мероприятия.

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