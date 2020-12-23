Расставание Кристины Асмус и Гарика Харламова, казалось, было мирным и обоюдным: оба одновременно опубликовали сообщения в Инстаграме, где поблагодарили друг друга за прожитые годы, оба благородно открестились от любых интервью, а судебный процесс прошёл без лишней шумихи. Что на самом деле произошло между супругами, поклонники пары гадают до сих пор - то ли скандальный «Текст» разбил семью, то ли у кого-то появились отношения на стороне... Свои догадки пользователи соцсетей без стеснения высказывают на страницах звёзд в Инстаграме, и Асмус, как активному блогеру, достаётся куда больше, чем бывшему мужу.Так, очередная фотография Кристины в образе роковой брюнетки (актриса впервые покрасила волосы ради роли) обернулась обсуждением ее личной жизни.- Плохо ей без Харламова, - вынес вердикт актрисе один из пользователей, и его тут же поддержали другие. «Не надо было разводиться, это ошибка», «Кристина все поймёт, но будет поздно», «Лучше Гарика не найдёшь», - пошли вразнос диванные критики.Это обсуждение вывело звезду из себя.- Что вы несёте? - возмутилась Асмус. - Чужая семья - потёмки! Я устала, ушла от мужа и счастлива!Однако, хейтеров было уже не остановить. Актрисе припомнили слова о том, что развод - их общее решение с мужем, и обвинили во лжи.- Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это враньё. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал, - объяснила Кристина, бросив камень в огород бывшего мужа.Дело в том, что недавно Гарик Харламов действительно нарушил установленный между экс-супругами «режим тишины». В одном из интервью шоумен намекнул, что мол, ещё в браке разлюбил Кристину.- Все произошло еще давно, когда мы поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить... Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров, - философски высказался Харламов о том самом обоюдном решении. - В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов...Однако, на этот раз скандальные подробности развода Кристина Асмус все-таки раскрыла. Как оказалось, она несколько лет пыталась уйти от юмориста.- Я впервые подала на развод, когда роман «Текст» ещё даже не был написан, - ответила подписчикам артистка.Таким образом выходит, что Кристина ещё три года назад хотела расстаться с мужем. Роман «Текст» вышел в 2017 году - к этому моменту Асмус и Харламов были женаты четыре года. На публике пара демонстрировала семейную идиллию, однако, слухи об их расставании ходили постоянно. О разводе супруги обьявили в июне этого года, но своей шестилетней дочери Насте до сих пор об этом не рассказали.