Скандальный миллиардер Игорь Сосин с подозрением на коронавирус попал в больницу в Коммунарке

У бизнесмена Игоря Сосина заподозрили коронавирус. Сейчас он находится в московской инфекционной больнице в Коммунаре. Источник kp.ru сообщает, что диагноз у миллиардера подтвердился. Его состояние врачи называют удовлетворительным.

Фамилию Сосина можно встретить в трех видах публикаций. Одни рассказывают об успешном бизнесе олигарха. Бизнес он начинал еще в 90-е годы и с тех пор занимался многим. Основал крупную сеть строительных магазинов, затем занялся стройкой первых крупных ТРК Москвы, а после переключился на рынок бюджетной одежды.

В послужном списке предпринимателя свыше десятка начинаний. Многие из них успешные и до сих пор работают. Один из последний стартапов — производство безалкогольных напитков.

Также Сосин мелькал в СМИ как поклонник красивой жизни. «Комсомольская правда» ранее писала, что семья живет в США и часто заезжает в Монако. Не отрицает этого и сам миллиардер. В своем блоге он опубликовал ссылку и похвалил статью про него, где сказано, что богач привык «к роскошному образу жизни и часто бывает за границей, иногда посещая Россию».

А вот третий вид публикаций из разряда криминальной хроники. Его сын Егор задушил свою мать. Суд признал юного мажора невменяемым. Затем отличились секьюрити пасынка Сосина. Они поколотили рэпера Гуфа за слишком короткое выступление.

28 марта оперативный штаб Москвы сообщил, что в больницах находятся 817 человек с положительным анализом на коронавирус. Также было объявлено о пятой жертве болезни.