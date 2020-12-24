Новые законы. принятые Госдумой 23 декабря 2020 годаДепутаты, завершая сессию Госдумы, приняли в третьем окончательном чтении целый список громких законов. Давайте посмотрим, как теперь поменяется наша жизнь.ТЮРЬМА ЗА КЛЕВЕТУ В ИНТЕРНЕТЕЗа клевету в Интернете грозит штраф до миллиона рублей, обязательные работы 240 часов, принудительные работы на срок до 2-х лет, арест на два месяца или тюремный срок до 2-х лет.Клевета с использованием служебного положения – штраф до 2-х миллионов рублей, 320 часов обязательных работ, четыре месяца ареста или три года лишения свободы.Клевета о заболевании, представляющем опасность для окружающих – до 3-х миллионов рублей штрафа, 400 часов обязательных работ, до 4-х лет принудительных работ, от 3 до 6 месяцев ареста или лишение свободы на 4 года.Лживые обвинения в изнасиловании – 5 миллионов штраф, 480 часов обязательных работ (или 5 лет принудительных), арест до 4 месяцев, тюрьма на 5 лет.БЛОКИРОВКА YOUTUBE И FACEBOOK ЗА ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ СМИРоскомнадзору дают право банить зарубежные интернет-ресурсы, которые воюют с российской прессой. Блокировка будет полной или частичной. Возможно замедление трафика для сайта. Под действие закона попадают Facebook, Twitter и YouTube.СОЦСЕТИ ЗАСТАВЯТ БЛОКИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЁННЫЙ КОНТЕНТС 1 февраля владельцы сайтов должны сами мониторить и отправлять в бан информационных нарушителей. Речь идет о порнографии с детьми, призывах к суициду, способах создания наркотиков, рекламе казино и дистанционной продажи алкоголя. Также соцсети должны удалять публикации, выражающие явное неуважение к обществу, государству, Конституции, призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях.РЕГУЛИРОВКА ЦЕН НА ПРОДУКТЫПрошлые правила гласили: если продукты в нескольких губерниях подорожали на 30% и выше, правительство могло установить предельные розничные цены на 90 дней. Новый закон снимает планку в 30%. Теперь кабинет министров может в любое время вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Какие продукты войдут в список? Это уже позже решат сами министры.ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ ПРОДЛИЛИ ДО 35 ЛЕТДо этого к молодежи относились люди от 14 до 30 лет. Теперь верхнюю планку подняли на 5 лет. Благодаря этому больше семей смогут воспользоваться программами государственной поддержки.ЗАКОН О ВСЕРОССИЙСКОЙ РЕНОВАЦИИМосковскую программу по замене ветхого и аварийного жилья теперь смогут применить в любом регионе.ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХТеперь этот статус могут получить не только организации, но и физические лица. Например, аккредитованные зарубежные журналисты. В реестр попадают все НКО, получающие иностранное финансирование. Материалы таких структур должны помечаться в СМИ табличкой «иностранный агент».БАНКАМ ЗАПРЕТИЛИ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИНДо этого банк мог заблокировать любой счет, есть у него возникали подозрения. Новый закон запрещает банкам без объяснения причин заблокировать счет или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГосдума продлила молодость до 35 лет: кто сможет рассчитывать на новые меры господдержкиИх ряды пополнились на 12,7 миллионов человек (подробности)