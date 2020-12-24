Журнал Forbes составил список 50 новых миллиардеров из сферы здравоохранения, сколотивших состояние в 2020 году. Как отмечают аналитики журнала, еще год назад многие из этих людей не были толстосумами, но резко разбогатели в пандемию. Все они владеют акциями компаний, которые создают вакцины от коронавируса или производят медицинское оборудование.Аналитики отмечают - это только начало. Пандемия коронавируса привела к прорыву в медицине. Технологии развиваются семимильными шагами, интерес к фармацевтике и биотехнологиям набирает обороты, акции компаний растут на глазах. Вложения в фармацевтику становятся все выгоднее, и в будущем новые Стивы Джобсы и Биллы Гейтсы от медицины будут появляться все чаще.1. Угур Шахин, Германия. Состояние - 4,2 млрд долларов.Шахин – немецкий врач-иммунолог турецкого происхождения, генеральный директор биотехнологической компании BioNTech. Эту компанию он основал вместе с женой 12 лет назад. В нынешнем году BioNTech совместно с американской фармацевтической корпорацией Pfizer создала вакцину от коронавируса. Поставки препарата в США и Великобританию уже начались, на очереди - Евросоюз, Япония и Канада. Шахину принадлежит 17% акций BioNTech, в нынешнем году они подорожали в 2,6 раза.2. Стефан Бансель, Франция. Состояние - 4,1 млрд долларовГенеральный директор американской биотехнологической компании Moderna. Владеет 6% акций компании, с начала года их цена выросла в 6,5 раз. Вакцину от коронавируса, созданную компанией Moderna, уже заказало правительство США (200 млн доз) и Европейский союз (80 млн доз).3. Юань Липинь, Канада. Состояние - 4,1 млрд долларовКанадке китайского происхождения принадлежит 24% акций компании Shenzhen Kangtai Biological Products – ведущего производителя вакцин в КНР. Такую большую долю акций она получила минувшим летом после развода с китайским миллионером Ду Вейминем, председателем правления этой компании. Shenzhen Kangtai - единственный в Китае производитель вакцины от ковида, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. С начала года акции компании подорожали на 90%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПандемия уберегла нас от мировой войны, перезагрузив цивилизациюКак отразилась вспышка COVID-19 на образе жизни, мироощущении и ценностях людей - разговариваем с профессором-культурологом (подробности).