То ли народ таким образом решил отметить 45-летие главного новогоднего фильма всех времен, то ли попросту некуда деваться. На банные принадлежности в России настоящий бум. За первые три недели декабря россияне накупили различных аксессуаров для парной в 2,5 раза больше, чем годом ранее, рассказали в Wildberries.Больше всего накинулись на веники — их распродали на 820% (!) больше, чем в 2019-м. На втором месте банные халаты для детей (+816%), а банное мыло — на третьем (+604%). В 3,5 раза больше накупили взрослых банных килтов, рукавиц и эфирных масел, а также шапок для бани (+239%), кремов (+291%) и полотенец (+131%).Судя по скупленному, больше всего фанатов попариться в Чувашии — там спрос на банные товары рванул почти вчетверо. Втрое больше веников и прочего продали в Бурятии и Калининградской области. Среди последователей предновогоднего хобби Жени Лукашина жители Татарстана (+277%), Курской области (+237%), Волгоградской области (+207%) и Удмуртии (+202%). В Санкт-Петербурге продажи выросли на 149%, а в Московском регионе – на 117%.И дело тут совсем не в любимом всеми фильме Эльдара Рязанова. Да, с этой картиной у большинства есть эмоциональная связка, отмечает Алексей Муразанов, маркетолог, психолог, специалист по потребительскому поведению, управляющий партнер консалтинговой компании «Психея». Но картина опиралась на исконную русскую культуру. Россияне всегда любили баню. Впрочем, в этом году особенно.- Так как с выездом за пределы России проблемы и общий уровень доходов и достатка людей упал, баня - традиционный русский прекрасный отдых, которым можно закрыть проблему празднования Нового года, который придется привести дома, - говорит Муразанов. - Я тоже пытался заказать баню к Новому году, но там все забито, начиная с 25 декабря, заканчивая 15 января. В прошлые годы такого ажиотажа не было. И банщикам, скорее всего, придется перейти на круглосуточный режим работы.По словам эксперта, еще одно объяснение резко возросшего спроса — в этом году модно дарить банные принадлежности в качестве новогоднего подарка.